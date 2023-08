Cote d'Ivoire: Municipales à Grand-Bassam - Inscrit à son insu sur une liste indépendante, Alfred Appagny Tanoé dénonce une 'perfidie' et réitère son soutien au maire sortant

Le président de l'association Vision, Alfred Appagny Tanoé, n'est pas du tout content. Il l'a dit dans des mots forts, hier vendredi 25 août, dans une déclaration dont nous avons reçu copie. Le prince de 34 ans dit avoir été roulé par le nommé Charles Assébou qui, par des manoeuvres dilatoires et perfides, l'a inscrit sur la liste de Kassoum Bakayoko, candidat indépendant à l'élection municipale de Grand-Bassam.

« C'est dans le cadre de nos rapports associatifs et de cohésion sociale, qu'un partenaire du nom de Assébou Charles m'a approché pour me faire savoir que le maire sortant Jean-Louis Moulot, candidat à sa réélection, recherche des jeunes dynamiques pour être candidats avec lui dans le cadre des élections municipales et régionales du samedi 2 septembre prochain. Appréciant positivement le programme du maire sortant, j'ai monté, le plus tôt possible, mon dossier pour le remettre au partenaire aux fins que ce dossier arrive aux mains de monsieur Jean-Louis Moulot, ayant confiance aux liens qui nous unissent, mon partenaire et moi, j'ai naïvement pensé que mon dossier allait tomber entre les bonnes mains », explique Alfred Tanoé.

Qui dit avoir été surpris que son nom se retrouve contre son gré sur la liste de Kassoum Bakayoko. « Mon dossier a été utilisé à d'autres fins que celle prévue lors de la demande de mon dossier par mon partenaire, que je considérais comme un ami. Cet acte est une marque d'hypocrisie, de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle et d'escroquerie morale de la part de monsieur Assébou et de toute son équipe », déplore le fils du roi de Grand-Bassam.

Alfred Tanoé conteste donc formellement sa présence sur la liste du candidat indépendant Kassoum Bakayoko. « Mon choix personnel reste et demeure porté sur la personne de Jean-Louis Moulot, candidat à sa réélection », souligne-t-il.

L'acte perpétré par le prétendu partenaire cause énormément de préjudice à Alfred Tanoé. « C'est pourquoi, pour la sauvegarde de mon image et de mes intérêts personnels, j'ai déjà saisi le Conseil d'État par voie d'huissier afin de procéder à un retrait de mon nom de la liste du candidat Kassoum Bakayoko intitulée " Union Développement de Grand-Bassam", avec qui, je le répète, je n'ai aucune accointance politique ou personnelle », a-t-il conclu.