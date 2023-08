Tunisie: Exposition - «The Good Seven Years» de Rafram Chaddad au B7L9, à partir du 31 août - Mémoires et identités

«La narration est un élément crucial de mon travail, car elle permet de recentrer le discours vers le quotidien plutôt que vers la canonique. C'est quelque chose que nous autres artistes pouvons réaliser, et cela fait partie de notre rôle»

La station d'art B7L9 accueille la nouvelle saison culturelle avec une exposition en solo signée Rafram Chaddad et intitulée «The Good Seven Years». L'exposition sera inaugurée le jeudi 31 août à 19h00 au B7L9 à Bhar Lazreg. En parallèle, le même soir, au Rooftop de la station, se tiendra le lancement du livre de Rafram Chaddad à 20h30, par le commissaire Phillip Van den Bossche en présence de Yigal Nizri, auteur de la critique biographique du livre.

Né à Djerba en 1976, Rafram Chaddad travaillait entre Tunis et New-York. Son oeuvre reflète ses expériences personnelles tout en commentant des questions sociopolitiques, notamment la migration et le déplacement, l'identité et l'appartenance. Ses photographies, ses films et autres installations multimédias repensent les archives, les récits de migration et le sens de l'appartenance.

Au cours des vingt dernières années, l'artiste a créé des dizaines de courts-métrages et d'installations qui ont été exposés dans le monde entier dans des institutions culturelles, des galeries et des musées, entre autres au Kunst im Tunnel à Düsseldorf, au Kunstraum à New York et à la Kayu Lucie Fontaine Gallery à Bali.

«The Good Seven Years» qu'il présentera au B7L9 est conçue comme une expérience visuelle et sensorielle exceptionnelle, explore le riche héritage de sa famille et propose une réflexion profonde sur les liens entre passé et présent, mémoire et identité.

«En parcourant des environnements minutieusement composés d'objets, de sons et de lumières, les visiteurs de l'exposition seront invités à méditer le monde de l'artiste à travers des couches de souvenirs culinaires, de vues et d'odeurs évoquant le concept de mémorial (fqida)», annonce le texte présentateur de l'exposition.