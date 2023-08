Congo-Kinshasa: Primera Gold veut passer à « l'étape de la répartition des richesses », assure Joseph Kazibaziba

Joseph Kazibaziba, directeur général de l'entreprise minière Primera Gold dont le siège est basé à Bukavu, explique les dernières performances réalisées par cette entreprise en ce début du deuxième semestre 2023. Il parle aussi de ce fait Primera Gold au profit des communautés locales et des exploitants artisanaux de l'or qui lui est vendu régulièrement.

« Il était question de lutter contre la contrebande. Et on a quitté de 29 Kg d'or au mois de janvier 2023, on est passé à 150Kg /mois, et au mois de juin on est arrivé à plus de 550 Kg par mois. Et on a exigé que tous les négociants qui travaillent avec Primera Gold aient des comptes bancaires, et je peux vous assurer qu'à ce jour, pour nos paiements, on est à 95% des paiements bancarisés, ce qui n'a jamais existé dans le monde aurifère », précise Joseph Kazibaziba.