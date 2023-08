Afrique: L'Angola défend une coopération plus dynamique au sein de la CPLP

Sao Tomé — Le Président de la République, João Lourenço, a défendu dimanche une "coopération fonctionnelle" entre les États membres de la CPLP, en vue de mieux répondre aux attentes de la communauté.

L'homme d'État angolais a exprimé ce point de vue lors de son discours à l'ouverture de la XIVe Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Dans son intervention, le Président angolais a réaffirmé la nécessité de rendre l'organisation de plus en plus solide et active dans différents domaines.

Quant aux deux années au cours desquelles l'Angola a occupé la tête de la présidence tournante de la Communauté, le Président João Lourenço a déclaré qu'elles avaient été marquées par des actions alignées sur le thème "Construire et renforcer un avenir commun et durable".

C'est le thème choisi pour le mandat de l'Angola et, sur la base de cette devise, ont été posées les bases de l'expansion du marché intercommunautaire et de la promotion d'initiatives visant à renforcer la coopération économique au niveau des États membres.

Le Chef de l'État a souligné parmi les actions réalisées, au cours de la présidence angolaise, la réunion conjointe des ministres de l'Economie, du Commerce et des Finances, ainsi que le Forum des Agences pour la Promotion du Commerce et de l'Investissement de la CPLP.

João Lourenço a également mis en exergue la tenue de la VIIIe Rencontre du Réseau Lusophone de Concurrence et du dialogue de la CPLP sur les petites entreprises et l'entrepreneuriat, qui vise à donner forme et contenu au pilier économique de la Communauté.

Il a rappelé que la Direction des Affaires Économiques et Commerciales a été créée au niveau du Secrétariat Exécutif, qui aura pour tâche de définir les politiques et les plans d'action pour soutenir le 4ème objectif général de l'organisation.

Au cours de son discours, le Président de la République a jugé important d'éliminer les barrières qui existent encore, en pratique, au sein de la CPLP, et qui entravent la coopération économique entre les États de l'organisation.

Le Chef de l'État angolais a défendu une action commune pour mobiliser des ressources financières et matérielles permettant de « grandir ensemble », en communauté solidaire et dans un esprit de « véritable fraternité des États ».

"Cela ne sera possible que si nous parvenons, en effet, à assurer de manière légale une mobilité plus facile de nos citoyens dans l'espace de la CPLP, à travers la suppression ou la simplification du processus de visa", a-t-il souligné.

Il a précisé qu'il s'agit de visas d'entrée pour les citoyens qui satisfont aux exigences qui peuvent être établies, afin de répondre aux attentes de chaque État.

A l'occasion, il a salué le nombre croissant de pays et d'organisations internationales intéressés à adhérer à la CPLP, qu'il a qualifié de "travail remarquable".

Le Président de la République a suggéré d'améliorer le fonctionnement de l'organisation et son articulation avec ses partenaires.

Cette stratégie vise à récolter des bénéfices qui affectent les conditions générales de vie des populations et à montrer qu'il valait la peine d'emprunter la voie commune.

João Lourenço a aussi apprécié la contribution de la CPLP, en aidant le peuple du Mozambique, dans le cadre des "problèmes d'instabilité" rencontrés dans la région de Cabo Delgado.

La force de la solidarité et ses effets, a poursuivi le Président angolais, ont été démontrés au Mozambique, dans la manière dont il a été possible d'atténuer les difficultés.