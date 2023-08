Guinée: Ouverture à Labé de l'atelier thématique de production et de propositions de textes juridiques en faveur des jeunes

L'université Amadou Dieng campus de Labé abrite les 27 et 28 août 2023, un atelier thématique de production et de proposition de textes de réforme sur le genre composante jeunes. C'est à 10 h précises que les travaux ont été lancés en présence du gouverneur de la région administrative de Labé, Colonel Robert Soumah, du maire de la commune urbaine de Labé, Mamadou Aliou Laly Diallo, Mountaga Sylla, Directeur pays de lFES Sékou Doré, représentant du président du CNT.

Cette activité de deux jours est organisée par le Conseil National de la Transition (CNT) avec l'appui technique de la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES) dans son projet d'Appui à la Transition et aux Processus Electoraux (STEP) sous financement de l'Agence de Développement International des États Unis (USAID).

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'atteinte de l'objectif d'accompagnement d'un processus plus inclusif aussi bien dans le processus d'élaboration des textes que dans la mise en oeuvre des opérations électorales pour la prise en compte du genre.

Selon les organisateurs, l'objectif est d'appuyer le CNT dans la compréhension et la production de propositions de base pour l'élaboration des textes pour la prise en compte de la dimension jeune dans les réformes juridiques.

« À l'issue de l'atelier, les participants auront : Une bonne connaissance sur la nation d'inclusion des jeunes dans les processus politiques et électoraux : Bonnes pratiques et Analyse Comparative ; Les capacités des jeunes dans le domaine de l'élaboration de loi sensible au genre sont renforcées ; Des propositions de formulation des textes sont formulées« , sont entre autres les résultats attendus.

Dans son discours, Mamadou Aliou Laly Diallo a mis en exergue la joie qui l'anime de voir les représentants des jeunes de toute la Guinée converger à Labé sans oublier de remercier les partenaires qui ont facilité cette communion.

Prenant la parole, le Directeur pays IFES a rappelé que les États Unis accompagnent le peuple de Guinée et son gouvernement depuis l'an 2022 au mois de décembre notamment dans l'élan de démocratisation et de l'implication des jeunes en tant que cheville ouvrière du développement et gage d'un développement durable et pérenne dans le cadre du projet STEP.

Mountaga Sylla a fait savoir que cet atelier fait suite à une serie d'activités qui s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle constitution. Il s'agit notamment du symposium sur le constitutionnalisme guinéen, un forum sur la proposition de textes en faveur des femmes d'abord et des personnes handicapées ensuite. Il a aussi rappelé que l'inclusion est essentielle et transversale précisant que l'USAID en fait un point d'honneur et s'attend à ce que les délégués jeunes réunis uniformisent leurs propositions et visions.

Le gouverneur de région, Colonel Robert Soumah a estimé que les jeunes ainsi réunis constituent la crème de la couche sur laquelle, il faut compter pour faire émerger les idées positives de développement.

"...j'ai une totale confiance en vous, je vous encourage à rêver grand, penser audacieusement et à agir sans crainte.Ensemble, nous pouvons construire un avenir radieux et plus inclusivement sans laisser personne de côté..." .

Physiquement absente, la cheffe de l'équipe gouvernance et droits de l'homme la représentante de l'USAID a par la magie de la technologie de l'information télé-réagi à l'atelier en rappelant: « De nombreuses organisations de défense des jeunes expriment la nécessité de leur participation aux activités publiques, économiques, professionnelles, politiques et socioculturelles« .

Il est crucial de préciser que les jeunes représentent 48% de la population du pays.

Le dernier à prendre la parole est honorable conseiller Sékou Doré du CNT qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Il a rappelé que l'initiative vient de son président qui a suscité une toile de partenariat d'avec les partenaires techniques et financiers que sont IFES et l'USAID. Pour lui, c'est une approche holistique visant l'inclusion des jeunes tant dans l'élaboration des textes que dans la mise en oeuvre des réformes juridiques.

Au cours de cet atelier soixante (60) jeunes leaders venant des préfectures de la Guinée et des communes de Conakry ainsi que des membres du Conseils National de la Transition (CNT), les cadres du ministère de la jeunesse vont échanger autour de ces thèmes: Notion sur l'inclusion des jeunes dans les processus politiques et électoraux : Bonnes pratiques et Analyse Comparative ; Présentation de la Mission et rôle du Conseil National des Jeunes et institutionnalisation de la journée Nationale de la Jeunesse ; La rédaction de texte sensible au genre.