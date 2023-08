Tunisie: UST - Sursaut obligatoire

Wajdi Bouazzi doit rectifier le tir

Face à un adversaire poids lourd, les Tataouinis n'ont que leur bonne volonté pour essayer de redresser la barre.

Après la défaite de la première journée face à l'ESM, l'entraîneur Wajdi Bouazzi et ses hommes doivent rectifier le tir face à l'Espérance et tout tenter pour éviter un deuxième revers aux retombées et aux conséquences qui ne pourraient qu'être néfastes pour la suite du parcours. Ce ne sera pas chose aisée et c'est même une mission impossible face à des «Sang et Or» qui ne comptent pas lâcher le moindre point même loin de leurs bases.

«C'est vrai, nous ne devons pas beaucoup rêver ni trop nous bercer d'illusions pour ce match», avoue Wajdi Bouazzi avant d'ajouter que «les rapports de force sont nettement déséquilibrés et ce sera plus un match de rodage et de peaufinage pour une équipe tataouinie qui connaît une période de transition».

Mahmoud Diallo, pièce maîtresse

Avec un cap pour une politique de rajeunissement et de recrutements moins coûteux en l'absence de gros moyens financiers, les Moumen Rahmani, Mohamed Ali Hosni, Moatez Nourani, Adem Ben Fajria, Ali Frioui, Adem Mkaouem, Elyes Meftzah, Rafik Mednini, Ghassen Mahersi et Wajih Laaouani sont des noms pas très connus venus compléter la liste des 30 joueurs de l'équipe seniors. Pour les étrangers, seul Mahmoud Diallo est gardé comme pièce maîtresse de l'effectif. C'est un très bon joueur qui constitue un danger permanent pour les défenses adverses. Mais est- ce suffisant avec une équipe rajeunie à fond pour tenir tête à l'Espérance et réussir l'exploit ?

La logique dit non même si sur un match, tout reste possible.