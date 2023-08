Tunisie: Concevoir une stratégie et l'appliquer avec ambition

opinion

La promotion du partenariat tuniso-français dans le domaine de l'éducation a été au centre d'une séance de travail tenue récemment entre le ministre de l'Education, Mohamed Ali Boughdiri, et des représentants de l'Institut français de Tunisie. En l'absence de données plus précises, on peut supposer qu'il s'agirait là d'une coopération tuniso-française en matière d'éducation.

Ceci nous amène à la question des langues étrangères dans le système éducatif national, notamment public. La langue nationale (darija ? langue arabe ?) est notre langue maternelle, notre langue de culture. Toute langue étrangère est, donc, une langue d'ouverture.

Comme dans tous les pays, la langue française recule au profit de l'anglais. Une langue que les jeunes apprennent, parfois sur le tas, d'une manière volontaire, car c'est la principale langue véhiculaire des nouvelles technologies.

La réintroduction des langues étrangères, comme langues enseignées et comme langues d'enseignement, est indispensable dans le cursus scolaire, pour de multiples raisons, trop nombreuses et évidentes pour être rapidement citées ici.

Des pays comme le Rwanda ont basculé leur système du français vers l'anglais en quelques années. Dans le cas de la Tunisie, il est préférable, à ce stade, de renforcer le français dont les mécanismes et outils sont installés, et d'introduire fortement l'anglais dès les premières classes du cycle primaire. Changer totalement de système est complexe, car cela nécessite énormément de ressources humaines à former.

%

Par contre, pour ce qui concerne le système d'enseignement, la France est loin d'être un exemple. Ses performances, mesurées par les tests internationaux reconnus, en font un élève moyen en Europe, ni parmi les derniers, ni toutefois dans les premiers rangs.

Regardons, à cet égard, vers les pays plus performants avec des systèmes plus novateurs. La Finlande, Singapour, la Chine, la Corée, le Japon. Prenons un petit exemple : le Vietnam, avec une richesse par habitant inférieure à la Tunisie, fait, depuis 2015, mieux que l'Allemagne en matière de tests d'efficacité de l'enseignement (voir par exemple PISA 2018).

La Corée du Sud, en 1980, avait un PIB par habitant légèrement inférieur à celui de la Tunisie. Pourquoi c'est important de le dire ? Tout simplement, parce qu'investir dans l'éducation est une condition sine qua non du développement. La croissance économique ne sera au rendez-vous qu'en fonction de cet investissement capital. Ne se développent que les pays qui ont investi massivement dans l'éducation, d'où les exemples cités. Or, pour l'heure, un écolier tunisien a plusieurs années de retard sur un Vietnamien ou un Coréen de son âge.

Après, nous tenons à souligner qu'investir dans l'éducation est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et c'est bien un autre débat. Ce qu'il faut retenir, en revanche, c'est que le meilleur modèle pour la Tunisie, c'est l'Asie. Des pays qui ont investi massivement dans leur système éducatif. Et ce, dès le préscolaire.

Revenons aux langues, l'ouverture est donc vitale. Et pour ce faire, il faudra renforcer le français pour le moment, investir massivement dans l'anglais, ensuite.

Le débat d'actualité se focalise sur les grandes réformes du système éducatif. Il faudra concevoir une stratégie et l'appliquer avec beaucoup d'ambition.

»Lire aussi: Tribune | Racines linguistico-culturelles : Du feu vert à la Francophonie