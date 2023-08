Tunisie: CSS - Enchaîner

Baraket Hmidi et les Sfaxiens aspirent à aligner la passe de deux à La Marsa

Nabil Kouki et sa bande ont les atouts nécessaires et le moral pour aligner leur deuxième succès positif.

C'est sûr que les trois premiers points de la saison obtenus face au CAB vont donner des ailes au CSS pour faire une bonne entame de saison. Contre l'ASM aujourd'hui, il lui faudra donc continuer sur cette lancée et chercher un deuxième bon résultat. Nabil Kouki est catégorique concernant cet objectif : «Pas question pour nous de coup d'arrêt en ce début de parcours et nous devons tout essayer, tout entreprendre pour sortir indemnes du guêpier marsois», dit-il.

L'empoignade sera donc très rude avec des locaux qui n'ont pas droit à un second faux pas à domicile après la défaite de la première journée contre l'Espérance. La prudence sera donc de mise pour le coach des Sfaxiens pour réussir intelligemment et vaillamment en déplacement le deuxième succès de la saison. Le retour des joueurs ivoiriens après la mesure disciplinaire prise contre eux la veille du match d'ouverture, la qualification des deux arrières Khaled Hammami et Foued Timoumi et du milieu de terrain guinéen Fodé Camara va offrir des solutions pour aligner un onze de combat et d'expérience. Un vrai embarras du choix même pour ne pas dire un vrai casse-tête pour Nabil Kouki.

Quelques changements pressentis...

Après avoir été maigre, l'effectif est maintenant surchargé au point que les joueurs Chadi Hammami, Achraf Habbassi, Oussama Bahri et Ahmed Ajjel pourraient partir avant la fin du mercato le 30 septembre. Le retour de Koffi Constant Kouamé va imposer l'option d'un axe défensif à trois car il est hors de question de toucher au duo Alâa Ghram-Mohamed Nasraoui. Les deux nouvelles recrues, Khaled Hammami et Foued Timoumi, pourraient être titularisées sur les deux flancs de la défense, comme le nouvel étranger Fodé Camara au milieu pour former une paire de demis axiaux intraitables avec Moussa Bella Konté.

Ce ne serait pas le cas pour l'attaquant ivoirien Gautier qui pourrait rester dans l'ombre du duo Baraket Hmidi et Amen Allah Haboubi qui ont fait un très bon match contre le CAB. Quelques changements sont donc pressentis dans la formation sfaxienne pour ce deuxième match important afin de continuer à épouser une bonne courbe ascendante. Le grand départ et le grand retour du CSS passent inéluctablement par un exploit à La Marsa.