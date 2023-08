Maroc: Al-Qods - Réception en l'honneur des enfants maqdessis de retour du Maroc à l'issue de la 14ème édition des colonies de vacances

Al Qods — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé dimanche une réception en l'honneur des enfants maqdessis de retour du Maroc à l'issue de la 14ème édition du Programme des colonies de vacances.

Le programme de cette édition réussie, tenue sous le thème "La Marche Verte", a été couronné par la réception accordée aux enfants maqdessis par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al-Qods, a souligné l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans un communiqué.

Organisée par l'Agence en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication - département de la Jeunesse, cette édition des colonies des vacances s'est déroulée du 10 au 26 août, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a rappelé la même source, ajoutant qu'elle a été marquée par diverses activités récréatives, éducatives et culturelles, visant à faire connaître l'histoire et la civilisation du Royaume du Maroc.

L'Agence a mis en place un programme riche et diversifié avec notamment des compétitions artistiques et sportives, qui ont permis aux enfants d'Al-Qods de découvrir l'histoire et la géographie du Royaume, ainsi que son authenticité et sa profondeur culturelle, a ajouté le communiqué.

Les bénéficiaires de ce programme ont également eu l'occasion d'échanger des visites avec les enfants marocains participant aux colonies de vacances organisées durant cette période au niveau de la Forêt diplomatique de Tanger.

Le programme de cette année a accordé une importance particulière aux ateliers thématiques notamment dans les domaines de l'art, du sport, des langues et de l'environnement, a-t-on poursuivi de même source.

Durant leur séjour à Tanger, les enfants ont visité des sites d'arts et de cultures de l'ancienne médina et se sont redus aux principaux sites touristiques à M'diq. Ils ont également découvert le Cap Spartel, qui est le point de rencontre de l'Atlantique et de la Méditerranée, avant de visiter la Grotte d'Hercule.

Les bénéficiaires de cette édition ont également visité les sites historiques de la ville de Tétouan, avant de se rendre au Gold Royal de M'diq où ils ont suivi des cours théoriques et pratiques dans ce sport. Ils ont aussi pu admirer la beauté de la ville bleue de Chefchaouen.

Ces colonies de vacances qui bénéficient chaque année à 50 enfants d'Al-Qods et le programme "Ecoles d'été," organisé dans la Ville Sainte au profit de plus de 3.000 enfants, consacrent la vision sociale et humanitaire de l'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Sour instructions de SM le Roi, ainsi que l'investissement bénéfique dans les générations palestiniennes.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, cette initiative de Bayt Mal Al Qods Acharif reflète le soutien constant de SM le Roi, que Dieu Le préserve, à la ville Sainte et ses habitants.

Elle vient fortifier l'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dédiée à soutenir la ville sainte d'Al Qods et ses habitants au moyen de multiples projets qui ont un impact conséquent sur les maqdessis, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.

Depuis son lancement en 2008, le programme des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui souffle sa 14ème bougie, compte à son actif un total de 700 enfants des différents quartiers de la ville sainte, accompagnés de 70 encadrants, qui ont pu ainsi visiter différentes régions du Royaume et constater par eux-mêmes la force de la solidarité des Marocains avec les Palestiniens.