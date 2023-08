Maroc: Célébration en l'honneur des enfants maqdessis de la colonie de vacances 'La Marche Verte'

Une célébration a été organisée, jeudi soir à Rabat, en l'honneur des enfants maqdessis participant à la 14ème édition de la colonie de vacances "La Marche Verte", initiée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en partenariat avec le le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Dans une allocution prononcée, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid ce dernier a souligné que le programme estival, parrainé chaque année par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, témoigne de la proximité envers les enfants maqdessis, en leur offrant de riches expériences susceptibles d'améliorer leurs capacités et leurs compétences personnelles.

Et d'ajouter, dans cette allocution lue par la secrétaire générale du département de la Culture, Samira Malizi, qu'à travers le programme diversifié de la colonie de vacances en termes de visites à certaines villes marocaines et institutions sociales, économiques et sécuritaires, les enfants ont pu découvrir l'histoire, la culture et la riche nature diversifiée du Maroc, pays de coexistence et de l'acceptation de l'autre.

Pour M. Bensaid, le but est de parvenir à une coopération fructueuse entre les différentes parties prenantes pour réaliser le bienêtre et le développement durable des enfants d'Al Qods, à travers la mise en place d'un environnement pédagogique et récréatif, qui contribue au développement de leur personnalité.

Pour sa part, le directeur chargé de la gestion de l'Agence de Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui a noté que les colonies de vacances organisées chaque année au Maroc et à Al Qods constituent un prolongement de la cohésion avec les générations palestiniennes pour leur permettre de préserver l'identité palestinienne.

Dans une déclaration à la presse, M. Cherkaoui a mis en avant l'importance de cette tradition qui perpétue les liens historiques unissant les Marocains à leurs frères Palestiniens à Al-Qods au fil des années.

De son côté, le premier conseiller et chargé d'affaires de l'ambassade de Palestine à Rabat, Mohammed Rabie, a loué cette expérience, qui a permis aux enfants maqdessis de découvrir la richesse de l'histoire du Royaume du Maroc à travers un programme diversifié de visites à plusieurs villes. Des clichés retraçant la chronologie des précédentes éditions de colonies de vacances au Maroc (2008-2023) au profit des enfants de la ville sainte ont été exposés au grand plaisir de l'assistance.

Les activités de la 14ème édition de la colonie de vacances "La Marche Verte" se poursuivent au profit de 50 enfants de la ville sainte jusqu'au 26 août, avec plusieurs activités récréatives et éducatives, dont des compétitions artistiques et sportives.