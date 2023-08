Cote d'Ivoire: Municipales 2023 à Attecoubé ( J2 campagne) - Paulin Claude danho dévoile les grands chantiers pour la 'commune famille'

Le candidat du Rhdp à Attécoubé,pour les élections municipales, Paulin Claude Danho était le samedi 26 août 2023 à la place de la Solidarité de la cité Fairmont. Il a déroulé un pan des chantiers à réaliser dans cette commune.

Pour cette deuxième journée de la campagne électorale, Paulin Claude Danho est allé à la rencontre de la communauté des Akan d'Attécoubé (Agni, Baoulé, Attié, Bron, Abbey, Abouré N'zima. Elle s'est mobilisée pour marquer son adhésion au choix du candidat Rhdp pour la commune d'Attécoubé.

Au-delà de cette importante mobilisation, Paulin Claude Danho a invité cette forte communauté à prendre d'assaut les lieux de vote le 2 septembre pour assurer une victoire sans certaine au Maire sortant.

"' Il faut que vous sortiez samedi pour voter. Parce que nous devons donner un signal fort au Chef de l'État et aux autres maires de Côte d'Ivoire. Je suis le président de tous les maires et il faut qu'ils sachent que mes parents sont avec moi. Je sais qu'on sera élu au soir du samedi 2 septembre. Mais, au-delà de cette réélection, c'est le score qui est le plus important. Notre victoire doit être totale et écrasante. Mettez le bonus de ce qu'on a l'habitude d'avoir comme score", a exhorté le maire sortant Paulin Claude Danho.

Les chantiers à venir

Il a déroulé les chantiers à venir dans la " commune famille". " Durant deux décennies, nous avons construit une commune famille. Le socle est là. Les populations vivent dans la fraternité, dans la solidarité. Il nous appartient de poursuivre ces efforts pour renforcer la solidarité. Nous devons relever le défi de la rénovation urbaine. Notre commune a besoin d'un lifting au niveau de la voirie, au niveau des services sociaux de base. Nous devons donner une seconde chance à ces jeunes qui ont été déscolarisés. Nous allons poursuivre la lutte contre l'échec scolaire pour que l'école soit la rampe de lancement social pour les jeunes d'Attécoubé. Voilà les grands défis qui s'offrent à nous", a exposé le candidat du Rhdp.

"[Nous sommes avec vous aujourd'hui et pour toujours]"

Au regard des réalisations et projets à venir pour renforcer le développement dans la « commune famille », la communauté Akan d' Attécoubé a décidé de se ranger derrière " son fils Danho " pour une victoire au soir du 2 septembre 2023. Le coordinateur des Akan de la Cité Fairmont, Yao Bruce, 6e adjoint au maire et chef de cabinet du ministre Danho, a salué les actions du maire Danho. " Vous avez fait de moi ce que je suis . C'est pourquoi nos parents sont venus nombreux vous témoigner leur reconnaissance et leur soutien. Vos parents sont là et vous soutiennent", a-t-il dit. Quant au porte-parole de la communauté Akan, Nanan Adjoumani, il a expliqué que le maire sortant est celui qu'il faut à la tête de la commune d'Attecoubé. "Vos parents sont fiers de vous. Ils sont réunis pour vous honorer. Nous sommes avec vous aujourd'hui et pour toujours. Pour les futures batailles, le peuple Akan est solidaire et saura vous apporter cette victoire", a-t-il indiqué.

Le candidat du Rhdp à Attécoubé a offert la somme de 4 millions FCFA, des chaises et des bâches à ses parents qui en retour, lui ont remis à lui et à son épouse des tenues vestimentaires, des parures, un boeuf et des dons en vivre.