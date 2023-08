Cote d'Ivoire: Municipales 2023 à Yamoussoukro - Souleymane Diarrassouba expose ses ambitions aux populations

Pour son meeting de lancement de campagne, le porte-étendard du Rhdp aux élections municipales dans la commune de Yamoussoukro, Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME a convié les populations au complexe sportif Mo-Faitai de la cité.

Il y a dévoilé, à l'occasion, son projet communal qui se décline en sept piliers essentiels qui prennent en compte toutes les préoccupations constatées au cours de ses différentes rencontres avec les communautés, mais également après des études socioéconomiques menées par son équipe. Ce, afin de développer Yamoussoukro pour le bonheur de ses habitants.

Il s'agit pour le premier pilier de faire en sorte que Yamoussoukro reste un symbole fort de la paix. Les piliers deux et trois consistent à accélérer la modernisation de la capitale politique, mais également, à en faire une ville verte, et une cité culturelle, sportive et touristique. Quant aux quatre autres piliers, il s'agira, a fait savoir le ministre-candidat, de mettre un point d'honneur sur la solidarité, l'autonomisation des femmes et des jeunes et de faire de Yamoussoukro, un pôle économique, industriel et un bassin d'emplois.

Il a rassuré les nombreux militants et sympathisants du Rhdp qui ont pris d'assaut le complexe, de l'exécution de cet ambitieux programme une fois à la mairie. Car, dit-il « Nous avons les moyens de le réaliser.» Par ailleurs, il les a invités à ne pas céder à la provocation au cours de cette campagne électorale. « Ma candidature est de contribuer à trouver des solutions pour le mieux-être pour vous et vos familles, dans une commune en paix », a-t-il relevé.

Étaient présents à ce meeting plusieurs responsables du Rhdp , au nombre desquels Françoise Remarck, ministre de la Culture et Augustin Thiam, ministre, gouverneur du District autonome de Yamoussoukro.