Afrique: Participation de l'Algérie à l'exposition de la BD africaine au Musée du manga de Kyoto

ALGER — Des bédéistes algériens présenteront leurs oeuvres au Musée international du manga de Kyoto (Japon), qui sera organisé du 26 octobre 2023 au 18 février 2024, dans le cadre de l'exposition dédiée à la BD africaine, avec la participation de plusieurs pays africains, a-t-on appris auprès du commissariat du Festival international de la bande dessinée.

Le Musée international du manga de Kyoto mettra en lumière, à cette occasion, les bandes dessinées africaines, y compris l'expérience algérienne en la matière.

Mohamed Aidaoui, "Natsu", créateur de "Degga" et "Houma Fighter", Saihi Ahmed et Rachid, auteurs de "Cycle of War" et Fella Maatoug pour ses deux oeuvres "Ghost" et "Revolution", en sus de Sid Ali Oudjiane, connu sous le nom de "Sid" représenteront l'Algérie à cette manifestation, précise le commissariat.

Des magazines, des livres et des oeuvres dans le domaine de la BD seront, également, présentés et des ateliers organisés pour partager des expériences entre participants et invités du musée, dont le nombre s'élève à plus de 15 artistes africains venant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, pour permettre au monde de découvrir les particularités des oeuvres artistiques africaines.