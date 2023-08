Afrique: Super Coupe de la CAF 2023 - Al-Ahly - USM Alger le 15 septembre à Taif

LE CAIRE — La finale de la Super Coupe CAF 2023 entre la formation égyptienne d'Al Ahly SC, vainqueur de la Ligue des champions, et l'USM Alger, vainqueur en Coupe de la Confédération, se déroulera le 15 septembre prochain dans la ville de Taif, dans l'emblématique stade King Fahd, a annoncé la Confédération africaine de football.

La CAF et la fédération saoudienne de football (SAFF) annonceront en temps voulu les informations relatives à la billetterie ainsi que les heures de coup d'envoi de la rencontre, précise l'instance africaine dans un communiqué publié sur son site officiel.

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'amener la Super Coupe de la CAF TotalEnergies sur un nouveau territoire, l'Arabie Saoudite - un pays qui a fait des progrès significatifs dans le football mondial. Le football africain se classe parmi les meilleurs au monde à l'heure actuelle, et il est normal qu'à une époque où de nombreuses stars internationales se rendent en Arabie saoudite, le football africain fasse également partie de ce mouvement.".

De son côté, le Secrétaire Général de la SAFF, Ibrahim Alkassim, a déclaré : "Notre collaboration avec la CAF pour l'organisation de cet événement illustre notre engagement à nous associer à la CAF pour l'organisation d'événements et de matches, conformément à notre partenariat existant. Cet événement marque une nouvelle étape dans notre collaboration.".

Plus tôt dans l'année, la CAF et la SAFF ont signé un protocole d'accord de cinq ans visant à accueillir des compétitions et à favoriser les opportunités de croissance pour le football africain et saoudien.

Le protocole d'accord comprend des initiatives axées sur le développement technique et footballistique au niveau des clubs et des équipes nationales, le football de base, le football féminin, l'identification des talents, les compétitions, les matches amicaux et les perspectives commerciales.