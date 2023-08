Sénégal: Louga - Pose de la première pierre d'un complexe éducatif dédié aux sciences islamiques

Louga — Serigne Mouhamedane Mbacké, fils de feu Serigne Mourtada Mbacké, a procédé, dimanche, à la pose de la première pierre du complexe « Alimul Xabiir », initié par la Fédération des éléves, étudiants et professionnels mourides de Louga, a constaté l'APS.

« Aujourd'hui, nous sommes réunis à Louga précisément au quartier Médina Garage Extension pour une cérémonie de pose de première pierre du projet éducatif multidimensionnel Alimul Xabiir », a déclaré Modou Gamou Niang, membre de la commission scientifique du daara Miftahus Sahada ».

Selon lui, le complexe sera composé d'une bibliothèque qui centralise toute la littérature mouride d'expression arabe, wolof, française et anglaise, une médiathèque qui propose des livres numériques, du contenu audio et vidéo en archives, un studio d'enregistrement et une salle de conférence.

« Il sera également doté d'une librairie islamique, une salle d'exposition, un centre de recherche sur la mouridiyyah en collaboration avec les universités, instituts et organismes de recherche et des bureaux où seront déroulés des activités de traduction et de transcription », a-t-il poursuivi.

Il a insisté sur le fait que le contexte était marqué par une crise des valeurs sans précédent qui nécessite une réflexion sur des projets phares visant à vulgariser l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride.

»Nous comptons sur la contribution des membres, mais également la libre contribution des sympathisants et bonnes volontés, et des journées de levée de fonds pour financer ce projet », a-t-il fait savoir.

De son côté, le guide religieux, Serigne Mouhamedane Mbacké, a salué « cette initiative qui s'inscrit dans la volonté du Khalife général des Mouride Serigne Mountakha Mbacké de perpétuer l'oeuvre du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba ».