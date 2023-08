Madagascar: Branchement Mora - Pour une lutte renforcée contre les branchements parasites

Les conséquences des branchements non autorisés et illégaux depuis les compteurs voisins pourraient être très graves, selon la Jirama. Ces branchements parasites peuvent engendrer des problèmes techniques majeurs et des dégâts sur le réseau électrique.

Les branchements parasites provoquent une série de problèmes techniques préjudiciables, selon les explications des techniciens de la Jirama. Parmi eux figure la saturation des postes de transformation, entraînant des coupures de courant en période de pointe, notamment à partir de 18 heures. De plus, ces branchements non conformes peuvent causer des situations dangereuses en créant des connexions souterraines ou aériennes non sécurisées. La surcharge du disjoncteur est également une réalité à prendre en compte. Outre les problèmes techniques, les abonnés se retrouvent souvent confrontés à une surfacturation. Le choix d'un tarif inapproprié, qui ne reflète pas la consommation réelle, peut engendrer des coûts excessifs pour l'abonné et perturber le bon fonctionnement du réseau électrique.

Solution. Pour promouvoir l'accès à l'électricité de manière légale, sécurisée et abordable, la Jirama et le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) lancent au grand public, notamment aux foyers en situation de précarité, le Branchement Mora. D'après les explications, ce système offre une solution complète, incluant un compteur prépayé d'une puissance de 1,1 kW et un kit ready board comprenant un tableau préconfiguré avec câbles, prises et une ampoule LED.

« Le coût du devis pour ce branchement s'élève à 30 000 ariary. Les bénéficiaires du Branchement Mora bénéficieront ensuite d'un tarif social avec une consommation mensuelle de 50 kWh pour seulement 9 500 ariary. Cette initiative vise à encourager les ménages qui utilisent actuellement des branchements parasites à opter pour une alternative légale et à profiter des avantages d'un accès à l'électricité sûr et abordable », ont indiqué les promoteurs du projet.

Avenir électrique sain

Selon ses responsables, la Jirama invite donc les abonnés actuels, en particulier ceux qui sont victimes de branchements parasites, à saisir cette opportunité et à soumettre une demande de Branchement Mora auprès de l'agence la plus proche. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large d'un avenir électrique plus sain, où les problèmes techniques et les risques liés aux branchements illégaux seront réduits au profit d'une expérience électrique sécurisée et avantageuse pour tous. Bref, le projet Branchement Mora devrait, non seulement améliorer le taux d'accès à l'électricité à Madagascar, mais permettra également d'améliorer la qualité de service de fourniture d'électricité, grâce à la réduction des branchements parasites.