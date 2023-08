Madagascar: Ambohimanga Rova - Trois ménages attaquées en une nuit

Comme nous l'avons rapporté dans nos colonnes la semaine dernière, une bande de malfaiteurs sème la terreur dans la commune d'Ambohimanga Rova. Agissant en groupes de six à huit individus, ce gang attaque des maisons dont le mode opératoire est le même, à entendre les témoignages des victimes. Ils entrent avec effraction dans les maisons avant de menacer les occupants avec leurs armes afin de les obliger à se soumettre à leurs exigences.

Trois ménages. Le 25 août, vers minuit, la brigade d'Ambohimanga Rova a reçu un appel alertant l'existence d'un ménage venant d'être attaqué par des bandits armés dans le fokontany de Malaza, dans la commune susdite. Six gendarmes se sont dépêchés sur les lieux pour intervenir. Les malfaiteurs étant déjà partis, ils n'ont plus eu à faire que de constater les faits avant d'engager une poursuite.

C'est à cette occasion qu'ils ont été renseignés sur le fait que la cible était le domicile d'un épicier qui se trouvait à l'étage d'un bâtiment à étages. Pour investir les lieux, les malfaiteurs ont forcé la porte d'entrée en se servant d'un escalier de fortune. Une fois à l'intérieur, ils ont ramassé les téléphones des occupants, puis une somme de 500 000 ariary et quelques cartouches de cigarettes ainsi que des bouteilles de rhum. Ayant obtenu ce qu'ils voulaient, ils sont passés au domicile d'un particulier non loin de là.

Seul dans la maison, le propriétaire a dû également se soumettre aux assaillants. Agissant de la manière, les malfaiteurs ont réussi à dérober 70 000 ariary, un téléphone portable, une bague en or et deux colliers en argent avant de prendre la fuite en direction d'Ambohikely, fokontany de Malaza, toujours dans la commune d'Ambohimanga Rova, pour prendre d'assaut le domicile d'un autre particulier. Des bijoux en or et en argent, un ordinateur portable, quatre téléphones y ont été dérobés.

Recette de la vente de porcs. Poursuivant leur razzia, le gang a ensuite investi une autre maison toujours dans le fokontany de Malaza. Agissant suivant leur mode opératoire déjà presque connu par les forces de l'ordre, les malfaiteurs ont dérobé une somme importante après avoir enlevé la bague en or de la main de la propriétaire de la maison attaquée.

Ils ont réussi à commettre ce vol car le propriétaire les lieux était une femme, celle-ci n'ayant pas eu le courage de manifester une quelconque résistance. Ce serait la raison pour laquelle les malfaiteurs l'ont laissé saine et sauve dans cette attaque. Ils ont par ailleurs pu prendre une somme importante dont le montant n'a pas été évoqué par la victime, recette de la vente de porcs qu'elle venait de réaliser le jour de cette attaque.

Huit bandits

Selon les témoignages des victimes, huit bandits armés de fusils de fabrication artisanale, des couteaux et des barres à pinces, ont commis ces actes.Malgré les efforts déployés par les forces de l'ordre dont la brigade d'Ambohimanga Rova, aucun de ces malfaiteurs n'a été arrêté et le problème est de savoir qu'ils continuent encore de sévir dans la localité.

Rappelons que la nuit du 22 au 23 août dernier, six bandits ayant appliqué la même méthode que ceux qui venaient de sévir à Ambohimanga Rova ont déjà fait parler d'eux dans la localité. Munis d'un fusil de fabrication artisanale et d'armes blanches dont une matraque et des couteaux, ils se sont introduits de force dans la maison d'un grossiste de poissons séchés après avoir forcé l'entrée.

Quatre millions d'ariary, quatre téléphones portables et un sac contenant des dossiers personnels du père de famille dont sa carte d'identité nationale et un permis de conduire ont été dérobés. Ayant évacué les lieux, ils ont également investi le domicile d'un particulier d'à côté pour s'emparer d'une somme de 100 000 ariary. Pour prendre la fuite, ils ont effectué des tirs en l'air. Heureusement, aucune perte en vie humaine ni blessé n'est à déplorer dans ces attaques.