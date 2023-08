Afrique: Tenu en échec par Primeiro (1-1), Ligue de champions - V.Club quitte la compétition dès le premier tour !

AS V.Club

S'en est fini pour l'AS V.Club de la RDC qui n'aura joué pour toute une édition de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football (CAF), 2023-2024, que pendant 180 minutes. Le club congolais a été éliminé dès le premier tour après son nul devant Primeiro de Agosto d'Angola (1-1), le dimanche 27 août, au stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

La formation angolaise composée pour la plupart des joueurs congolais, dont les anciens de V.Cub, a été plus forte en remportant d'abord la manche aller (1-0), chez lui à domicile, avant de venir imposer un match nul au retour à Kinshasa. Le pire est certes arrivé, mais la saison ne s'arrête pas pour les Dauphins noirs qui vont simplement consacrer toutes leurs énergies pour le championnat national.

Au coup d'envoi du match, le coach Jean-Pierre Raoul Shungu de V.Club a aligné une équipe composée de : Soufiane Farid Ouedraigo (capitaine) dans les perches, Autriche Disengomoka Pangi, René Zoungrana, Emous Kiatalwa Tadeu, Napo Sonhaye, Élie Mpanzu, Nkibisawala, Héritier Imana Lote, Togbedji Glele, Omadjondo Osomba, Junior Ngoma Ndzaou et Papa Sakande.

Du côté angolais, l'on a noté la présence de Bobo Ungenda Muselenge, Merveille Kikasa Wamba, Ricky Tulenge Sindani, Obed Mayamba, et Dago Tshibamba Samu, tous des Congolais, les anciens de Dcmp et Vita.

%

Le match a commencé par un faux rythme imposé par Primeiro de Agosto, qui protégeait son avantage du match aller. Un peu plus loin0, V.Club est sorti de sa torpeur et sur une action offensive amorcée au flanc droit, Héritier Imana Lote dit "Zigida" (25ème) ouvre le score à la grande joie du public de Bana Véa qui ignorait encore ce que sera la suite de ce match.

Dans la foulée, les Angolais tentent de réagir aussitôt par une incursion qui a tout bougé, mais de grâce, V.Club est sauvé de justesse. Trois minute plus tard, deux défenseurs de V.Club Tobgedji Glele et Papa Sakande, hésitant, se sont illustrés sur une bourde mal exploitée par les attaquants angolais, alors que Soufiane Farid Ouedraogo, était déjà dans le vent.

Obed Mayamba crucifie V.Club

Un peu vers la fin de la première période, Primeiro de Agosto avec des joueurs collectifs et solidaires sur le plan technique donne un signal fort à la défense des Dauphins noirs qui se complique davantage la tâche et devient de plus en plus en difficulté. La mi-temps intervient sur ce score à l'avantage de V.Club, qui pensait alors faire mieux à la deuxième période. Ironie du sort, les Angolais vont tuer le match dès le retour des vestiaires. Le bourreau s'appelle Obed Mayamba, son propre ancien buteur. Le but est arrivé sur une attaque anodine du côté gauche, où les efforts des Angolais seront couronnés de succès par ce but de Mayamba à la 53ème.

Face à cette équation plus que compliquée, Raoul Shungu a tout tenté avec autant de changements, mais il n'ya pas eu la magie : pas de championnat, pas de miracle. V.Club s'arrête là par manque de championnat dans ses jambes. Primeiro de Agosto continue sa course et croisera Al Hilal du Soudan de Florent Ibenge, en 16ème de finale.