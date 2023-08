Congo-Kinshasa: ISP - Les étudiants éclairés sur le projet africain pour le remplacement et la transformation mentale

La bibliothèque de l'Institut Supérieur et Pédagogique (ISP) a vécu une conférence-débat sur la rupture d'Afrique du Monde Occidental le vendredi 25 août dernier. « Le projet africain pour le remplacement et la transformation mentale : Analyse, Etude et réflexion », tel était le thème central de cette activité. Les participants ont échangé notamment, autour de la projection sur les défis et devises africains en XXIès siècles dominés par le numérique et l'intelligence artificielle.

L'orateur du jour, le Professeur Osongo Dovel Antoine, accompagné du secrétaire général en recherche de l'institut Supérieur Pédagogique, a expliqué qu'il était donc question de faire réfléchir les étudiants sur comment utiliser son intelligence pour faire émerger l'Afrique dans toute sa globalité, pour enfin sortir de la colonisation inconsciente dont nous sommes prise par les occidentaux. Lors de sa prise de parole, l'orateur a fait savoir que nous, parlant des africains, avons ontologiquement deux blessures : L'esclavagisme et le colonialisme, Titre de son livre. "Mentalement et Culturellement, l'homme africain et le plus ignoble de toute culture", a-t-il dit. Comme pour dire que ce n'est pas la culture occidentale qui tue l'Afrique, mais plutôt la mauvaise habitude de l'Africain.

A en croire l'intervenant, la plupart de frères africains utilisent leurs intelligences pour des futilités, sont toujours dans les remords et ne fournissent aucun effort pour trouver la solution. Le professeur, par son discours révoltant, a amené les étudiants à avoir une conscience rationnelle, à bannir les antivaleurs, à sortir de la bassesse, pour apporter cette révolution. Il appelle les africains à travailler et à créer pour sa transformation. A la question de savoir pourquoi les jeunes ont le mépris du passé et se contentent du présent ? L'orateur répond, en disant que les jeunes doivent se dire que le futur n'est pas demain, mais ce qu'ils sont. Les jeunes sont très ambitieux, mais ne savent pas faire la part de chose. L'identité psychologique de la jeunesse africaine, doit se baser sur la recherche quotidienne, pour leur prise en charge.