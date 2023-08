Afrique Centrale: Assemblée Nationale - André Mbata appelle les Etats-Unis à infliger des sanctions contre le Rwanda

Le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a reçu, le mercredi dernier, dans son bureau au palais du peuple, une importante délégation du Congrès américain, conduite par l'ambassadeur des USA à Kinshasa, pour des échanges vifs. Avec les élus américains, le numéro deux de la chambre basse du parlement congolais a abordé plusieurs sujets dont la situation sécuritaire dans l'Est de la RD. Congo. Il a, à ce sujet, appelé les Etats-Unis à infliger des sanctions exemplaires contre ceux qui sèment la terreur, et qui continuent à perpétrer des exactions dans cette partie du pays dont le Rwanda.

Les échanges ont tourné en outre sur l'évolution du processus électoral en RDC. Le vice-président de l'Assemblée nationale a rassuré la détermination de l'Etat congolais à organiser les élections les plus transparentes, libres et crédibles dans le délai prévu par la loi.

«Au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mboso N'kodia Pwanga, qui est en mission, nous avons reçu une importante délégation du congrès américain. Ils sont venus voir le président de l'Assemblée nationale (en mission). Ils voulaient s'informer. On a discuté sur un certain nombre de points notamment, les élections qu'on veut dans le délai constitutionnel, libres, transparentes et crédibles. Nous avons parlé de la situation dans l'Est de notre pays, où nous continuons d'être victimes de l'agression barbare du Rwanda, et là-dessus, les collègues et moi avons insisté pour que les Etats-Unis aillent plus loin et qu'on vote des sanctions, de façon qu'on mette fin à cette agression qui ne permet pas à la RDC de jouer le rôle qu'elle doit dans le développement de l'Afrique et du monde », a indiqué André Mbata, au sortir des discussions.

%

Le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est servi de cette occasion pour présenter à ses visiteurs la République démocratique du Congo, pays au scandale géologique avec toutes ses richesses, qui, aujourd'hui, représente à tout état de chose, un atout majeur et répond naturellement aux multiples préoccupations de toute la planète. « Nous avons également parlé de l'économie et de mines. Nous avons rappelé que notre pays dispose de toutes les richesses minérales que nous pouvons offrir au monde, et que dans ce domaine là, nous pouvons, avec les Etats-Unis, nouer un partenariat stratégique, pour faire en sorte que nos minerais puissent bénéficier d'abord à la nation congolaise et à notre peuple », a indiqué le premier vice-président.

Par ailleurs, à entendre parler André Mbata, ce ballet diplomatique et d'autres visites que l'Assemblée nationale reçoit de la part de ses partenaires confirment, à coup sûr, que la voix de la République démocratique du Congo est en train d'être entendue, et que la diplomatie menée par SEM Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commence à produire d'effets et « nous attendons encore d'avantage dans le future ».