Congo-Kinshasa: Mweka en deuil - Le Colonel Mikanda assassiné à Tshikapa !

La communauté Keté du Territoire de Mweka est en deuil, les criminels armés lui ont arraché l'un de ses dignes fils au nom de Mikanda Mingu Godefroid, Colonel dans la police congolaise. Selon les premières reconstructions des faits, le mercredi 23 août entre 2h:00 et 3h:00 du matin, les bandits ont visité les voisins du colonel, et ce dernier, alerté, serait sorti, accompagné de son fils de 17 ans, pour intervenir.

Il a été abattu froidement par des criminels non encore identifiés. Son fils, lui, a été touché et blessé par une balle. Selon la deuxième version, c'est le colonel qui a été ciblé ou visé par les criminels en question.

A en croire nos sources, les enquêtes sont en cours, et nous espérons que la justice doit aller jusqu'au bout pour que ce crime ne reste pas impuni.

Le Colonel Mikanda Mingu Godefroid, en dépit de ses faiblesses humaines, était un serviteur de Dieu, de l'Église néo-apostolique, un vaillant policier, au service de la République Démocratique du Congo et des citoyens congolais. Il a servi la Nation congolaise dans la ville de Kananga, de Mweka, de Luebo et de Tshikapa. Un homme de paix, un homme social, un rassembleur. Père de plusieurs enfants parmi lesquels un policier (capitaine) et un magistrat militaire.

Tout en exigeant de l'Etat congolais des enquêtes approfondies, une justice équitable et une punition exemplaire des assassins du colonel Mikanda, nous réitérons nos vives condoléances à sa famille biologique, à la communauté Keté ainsi qu'à tout le Territoire de Mweka. Un vide immense et une blessure profonde marqueront la communauté Keté de Mweka, à cause de l'assassinat de ce digne fils du terroir.

%

Le corps sans vie du colonel, selon nos sources, sera acheminé à Mweka le mardi prochain, le 29 août 2023, en passant par Luebo. Il sera inhumé dans son village natal communément appelé Bakamayi ou Bakuamayi, à cheval entre Luebo et Mweka.

Mon colonel, waya polu (va en paix)!!! Que ton sang crie et que les cris de détresse de ta famille biologique, des Keté de Mweka, ta communauté d'origine, interpellent les plus hautes Institutions étatiques afin que le droit soit dit et que la sécurité soit garantie à tous les citoyens de Tshikapa, de Luebo, de Mweka sans oublier ceux d'autres territoires de la République Démocratique du Congo.