Afrique: RDC/Soudan - Desabre appelle ses joueurs à la rigueur et à l'humilité pour gagner ce match

Sébastien Desabre

A 14 jours du match de dernier virage pour la RDC en route pour la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024, le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre, a dévoilé ce jeudi 24 août, la liste de 27 joueurs retenus pour ce match de tous les enjeux : RDC-Soudan, dans une conférence de presse qu'il a animée, au siège de la Fédération congolaise de football association (FECOFA). Les Léopards et les Crocodiles du Nil vont s'affronter le 9 septembre prochain, pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de cette campagne.

Il n'a pas été donc facile a dit Sébastien Desabre, de faire une sélection en cette période de mercato, où plusieurs joueurs ont bougé, d'autant plus qu'il a fallait beaucoup travailler pour avoir des joueurs qui sont en forme.

Ainsi pour ceux qui ont été sélectionnés, Desabre les a appelé à la rigueur et à l'humilité pour gagner cette équipe du Soudan qui a battu la RDC et le Gabon. Le technicien français dit que le plus difficile pour un travail, c'est de le finir. Il ne jure que de faire un très bon match contre les Crocodiles du Nil pour aller en Côte d'Ivoire. Le Soudan qui peut également se qualifier ne pas une équipe à minimiser.

«La victoire des Léopards de la RDC devant les Crocodiles du Nil sera plus qu'impérative pour donner le sourire aux nombreux sportifs congolais. Notre objectif c'est de donner le sourire aux nombreux sportifs congolais », a-t-il indiqué.

Bakambu réintègre la tanière des Léopards

Dans cette liste, l'on a noté le retour de l'attaquant Cédric Bakambu, lui qui a été le grand absent à Franceville contre le Gabon, suite au carton rouge qu'il avait écopé contre les Mourabitounes de la Mauritanie, à Nouakchott. Bakambu revient donc avec force pour contribuer lui aussi à la qualification de sa sélection à la CAN. A l'inverse, Aaron Tshibola n'a pas été sélectionné pour accumulation de deux cartons jaune. Et comme nouveau venu, c'est Charles Monginda Pickel qui va porter pour sa toute première fois, le prestigieux maillot de l'équipe nationale de la RDC.

Ci-après, la liste des 27 Léopards

Gardiens :

-Esdras Kabamba (Bravo de Maquis d'Angola),

-Baggio Siadi Ngusia (TP Mazembe/RDC),

-Lionel Mpasi (Rodez, France).

Défenseurs :

-Gédéon Kalulu (Lorient, France),

-Jordan Ikoko (Paphos, Chypre),

-Vital Nsimba (Bordeaux, France),

-Arthur Maswaku (Besiktas, Turquie),

-Rocky Bushiri (Ecosse),

-Chancel Mbemba Mangulu (Olympique Marseille, France),

-Dylan Balikwisha (Saint Etienne, France),

-Enoch Inonga Baka (Simba FC).

Milieu de terrain:

-Pelly Panzu Ruddock (Luton Town, Angleterre),

-Edo Kayembe (Brentford, Angleterre),

-Omenuke Mfulu (Las Palmas, Espagne),

-Samy Moutoussamy (AS Nantes, France),

-Charles Monginda Pickel (US Cremonese, Italie),

-Silas Mvumpa Katompa (Stuttgart, Allemagne),

-Théo Bongonda (Spartak Moscou, Russie),

-Chadrack Akolo (Saint Galles, Suisse),

-Gaël Kakuta (Amiens, France),

-William Balikwisha (Standard de Liège, Belgique),

-Meschack Elia Lina (Young Boys, Suisse).

Attaquants :

-Fiston Mayele Kalala (Pyramids, Egypte),

-Aldo Kalulu (Partizan de Belgrade, Serbie),

-Cédric Bakambu (Galatasaray, Turquie),

-Jackson Mukeka (Besiktas, Turquie),

-Yoan Wissa (Brentford, Angleterre).