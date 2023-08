Congo-Kinshasa: ONAPAC - Mimy Monga Numbi accorde l'audience aux Directeurs des provinces pour relever le défi de l'Ex-Ozacaf

En séjour à Kinshasa sur invitation de la hiérarchie, les directeurs des provinces de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, les chefs de secteurs comme on peut les appeler, viennent de s'entretenir avec Mme le DG de l'Onapac, Maître Mimy Monga Numbi accompagnée de Mme Kenedi Issakong Berthe, Directeur général adjoint.

Au menu des échanges, il était question que tous les directeurs de l'intérieur présentent les états des lieux des secteurs dans le souci de booster la production de l'entreprise pour la réussite du mandat de la nouvelle équipe dirigeante.

« Nous avons échangé brièvement sur le travail que nous allons présenter chacun selon son secteur, pour que nous puissions apporter un plus, et que l'Onapac puisse sortir de la situation dans laquelle il est actuellement et rayonner comme il fût dans le temps, à l'époque de l'Ozacaf, et apporter un plus à la République », a dit au nom de tous les directeurs chefs des secteurs Max Kandolo Lusele, Directeur et chef de secteur de l'Onapac/Bunia, au sortir de l'audience.

C'est un soulagement pour nous, et nous voudrions ici présenter nos remerciements au Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a voulu pour une fois dans l'histoire de l'Onapac qu'il y ait à la tête deux femmes, ça montre le souci du social, le peuple d'abord, car le cœur de maman est ouvert pour les enfants, nous sommes confiants que l'Onapac va mettre ses habits de fête, ainsi l'ensemble des travailleurs va se retrouver avec la nouvelle équipe, a martelé Max Kandolo Lusele, Directeur chef de secteur de l'Onapac Bunia, chef de file.

Le samedi 19 août 2023, Mme le DG de l'Onapac, Maître Mimy Monga Numbi accompagnée de Mme le DGA Berthe Issakong Kenedi, et les membres du conseil d'administration, ont visité les entrepôts, et usines de production de café ; ils ont aussi visité quelques bâtiments qui abritent quelques services et directions de l'Onapac ici à Kinshasa, nous sommes à Limete 14ème et 15ème rue Limete industriel, dans le seul souci de faire revêtir le bel habit qu'avait à l'époque de la deuxième république l'Onapac, l'Ex-Ozacaf. La nouvelle équipe dirigeante de l'Onapac est très déterminée de faire revivre l'Ex-Ozacaf aujourd'hui Onapac.