Congo-Kinshasa: 25 ans de vie épiscopale - Les Evêques Léonard Kasanda et Stanislas Lukumwena rendent grâce à Dieu !

Nosseigneurs Léonard Kasanda et Stanislas Lukumwena ont célébré ce samedi 26 août 2023, leur jubilé d'argent de vie épiscopale. A cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée à la paroisse Notre Dame de Fatima.

Nommé Evêque du diocèse de Luiza le 3 avril 1998 et consacré le 18 Juillet 1998, Monseigneur Léonard Kasanda est un père missionnaire, il a été recteur de la faculté de Théologal, actuelle université Saint Augustin. Quant à Monseigneur Stanislas, il a été nommé Evêque le 21 juin 1999 du diocèse de Kole, il est aussi frère missionnaire Franciscain, il fait aussi partie des évêques membres de la CENCO. Cette messe d'action de grâce était une occasion pour ces deux serviteurs de Dieu, accompagnés des chrétiens et leurs familles respectives, de remercier le Seigneur pour cette grâce leur accordée.

Au cours de cette messe d'action de grâce, le Cardinal Fridolin Ambongo a remercié les deux Evêques émérites pour leurs services rendus à l'église universelle, à l'église du Congo, ainsi qu'au peuple de Dieu.

Dans son mot, il a précisé que 25 ans d'épiscopat ne sont pas donnés à tout le monde et que c'est une grâce spéciale de Dieu. Pour le Cardinal, ces deux évêques émérites sont des exemples à suivre et des serviteurs de Dieu qui l'ont inspiré durant son parcours dans la vie sacerdotale. Lors de son allocution de circonstance, l'évêque Stanislas a tenu à remercier le Seigneur pour ce don fait à son égard et à celui de son confrère. Il a aussi remercié toute l'église et les chrétiens qui les ont sans cesse soutenus à travers leurs prières et aussi toutes les personnes qui ont été des bons conseillers pour eux pendant toutes ces années d'épiscopat. Il a fini son mot en remerciant le curé de la paroisse Notre Dame de Fatima, les choristes qui ont animé la messe et aussi tout le monde qui a participé à cette célébration.

Soulignons que le Recteur, professeur émérite Jean Kambayi Bwatshia de l'IFASIC, présent à l'activité, a félicité ces évêques. Pour lui, ils constituent des modèles pour les jeunes prêtres qui doivent aussi chercher à suivre leurs pas. Il a aussi insisté sur le point que l'église est un lieu de réconciliation où les serviteurs de Dieu en suivant l'exemple du Christ, doivent éradiquer le tribalisme et le racisme.