Congo-Kinshasa: Reagan Shole s'engage dans la politique active et annonce sa candidature !

Longtemps connu comme l'un des jeunes leaders des mouvements associatifs citoyens en RDC, Reagan Shole, coordonnateur national du mouvement " On a que le Congo" annonce la fin de son parcours de combattant et signe son entrée dans la politique active. Il évoluera, désormais, au sein de la formation politique : "Causes Communes". Il l'a fait savoir dans un point de presse tenu hier, jeudi 17 août 2023, dans son bureau de travail à Kinshasa-Ngaliema.

Il se dit être motivé, en prenant cette décision, par son ultime souci de participer à la réduction de niveau de pauvreté des communautés au travers l'entrepreneuriat des jeunes, qui selon lui, devra aboutir à la création des richesses et de la classe moyenne congolaise d'une part, et de changer la mentalité de l'homme congolais, d'une autre. « J'ai finalement décidé de passer à la vitesse supérieure, celle de m'engager dans la politique active, au regard de beaucoup d'entraves constatés dans la réalisation de notre programme », a-t-il signifié d'emblée.

Il considère, néanmoins que, le fait pour lui de décider de faire la politique active, c'est une manière d' « entrer dans l'œuf, détruire le mal dans l'œuf et produire un autre Congo », ainsi, ajoute-t-il, afin de lui permettre d'avoir une posture qui convient d'opérer de manière plus efficace afin de résoudre directement ou indirectement les problèmes qu'il a lui-même identifiés lorsqu'il faisait membre des mouvement associatifs de la société civile.

« J'ai décidé d'entrer en politique pour bouger les lignes, changer de paradigme afin de mettre l'homme congolais au centre des intérêts de toutes les décisions », affirme Reagan Shole, qui du reste justifie son choix du parti " Causes Communes" par le fait que cette formation politique, selon lui, prône des valeurs qui coïncident aux siennes et fait la promotion de bien commun à l'opposé des intérêts personnels et égoïstes.

Même contient des enjeux qui existent dans la politique, mais Reagan Shole souligne, par ailleurs, que rien ne peut en aucun cas ébranler sa détermination et tourner sa vision de vouloir changer les choses positivement. « En ce qui me concerne, Ni Rien ni personne ne peut séduire ma vision pour le Congo, l'Afrique et l'humanité. Aujourd'hui et maintenant, un seul souhait m'anime: celui du bien-être du peuple congolais. Je crois fermement au développement de la République Démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général ! Telle est ma conviction et Je le redis, ni Rien ni personne ne peut séduire ma vision pour le Congo, l'Afrique et l'humanité », a-t-il conclu, avant d'annoncer qu'il se présentera aux élections prochaines comme candidat, soit aux la législatives provinciales, soit aux élections de Gouverneurs.

REAGEN SHOLE est diplômé en leadership positif et bonne gouvernance de l'Université de Cavadi au BENIN ; il est diplômé en Droit International de l'université libre de Kinshasa ; Ambassadeur du forum panafricain de la jeunesse ; Directeur général de la société l-CONSTRUCT HI-TECH Sarl. Il est également membre du conseil d'Administration de la compagnie d'aviation Mam Airlines et Coordonnateur en exercice du réseau les bâtisseurs.