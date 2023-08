Madagascar: Des réalités qui ne peuvent pas être occultées

Alors que les projecteurs sont braqués sur les Jeux des Îles, la vie politique ne s'est pas mise en sommeil. Les prétendants à la magistrature suprême se préparent toujours aussi activement à l'élection présidentielle et continuent d'aborder tous les sujets concernant l'avenir du pays.

Les dépôts de dossier de candidature ont commencé et vont se succéder dans les jours à venir. L'euphorie née de l'obtention de médailles par nos athlètes ne pourra pas occulter les débats qui vont être menés par les candidats.

Des réalités qui ne peuvent pas être occultées

Les Jeux des Îles ont démarré en fanfare, mais ils ont été endeuillés par la tragédie qui a eu lieu vendredi dernier. Le drame reste très présent dans l'esprit de tous les citoyens, mais le début des compétitions prend le pas sur ces événements tragiques. Mais les questions existentielles continuent de se poser et on doit penser à l'avenir immédiat. Tous nos problèmes seront toujours présents et il faudra y faire face.

Les hommes politiques continuent d'en parler et essaient d'aborder les questions essentielles. Ils sont peu audibles à l'heure actuelle à cause du coup de projecteur sur les Jeux des Îles, mais certaines vérités qu'ils énoncent attirent l'attention. L'ancien président Hery Rajaonarimampianina, dont la candidature à l'élection présidentielle a été confirmée lors du congrès de son parti HVM, a eu des mots très forts pour qualifier la situation qui prévaut actuellement.

Il a insisté sur l'absence de démocratie qui règne. Le député Brunel Razafintsiandraofa et vice-président de l'Assemblée nationale a crevé l'écran lors d'une émission spéciale à la télévision où il a annoncé sa candidature. Il a parlé des affaires nationales de manière directe et sans langue de bois. Il a été sans complaisance avec les dirigeants du pays. Dans les jours à venir, on entendra certainement d'autres voix aussi fortes qui se feront entendre.