Madagascar: Les Barea, qualifiés pour les demi-finales

L'équipe malgache a été tenue en échec par le Club M Maurice, ce samedi lors de la deuxième journée du groupe A, de la XIe édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Avec 4 points, les Barea obtiennent leur ticket pour la demi-finale.

Nul prometteur. Lors d'un duel palpitant comptant pour la deuxième journée du groupe A, de la XIe édition des Jeux des îles 2023, les Barea de Madagascar ont croisé le fer avec le Club M Maurice, ce samedi, au Stade Barea Mahamasina. Les deux équipes ont offert un spectacle de haute intensité, qui se sont finalement quittées sur un score de parité (1 but à 1).

Dès le coup d'envoi, les Barea et le club M ont montré leur détermination à remporter cette rencontre cruciale. Le match a débuté avec une énergie débordante, et les protégés de Félix Roro Rakotondrabe ont rapidement pris l'ascendant. Les joueurs des Barea ont pris l'initiative en imposant leur rythme et en mettant la pression sur la défense adverse. Le premier but est venu d'une belle action collective, orchestrée par les Barea.

Une série de passes rapides a déstabilisé la défense du Club M Maurice, permettant à Tendry Mataniah de réaliser un beau centrage pour Tsiry, qui a trouvé le fond des filets d'un coup de tête, dès la 4e minute de jeu. « Le résultat n'est pas satisfaisant lorsqu'on rate autant d'occasions sur le terrain, et surtout quand l'adversaire a marqué devant nous. Mais le plus important c'est que nous serons en demi-finales. Nous devons nous concentrer sur ce prochain rendez-vous. Par ailleurs, nous avons des avantages par rapport à nos adversaires car nous avons plus de temps de repos, de récupération qui nous permettra de rectifier les petits embarras avant le match de ce jeudi. Nous ne choisissons pas nos adversaires, nous sommes prêts à en découdre quel que soit l'adversaire en face et en demi-finale, les équipes seront à nouveau au complet », a fait savoir le coach Roro. Le score était de 1 but à rien en faveur des Barea jusqu'à la pause.

%

Au retour des vestiaires, le Club M Maurice n'allait pas se laisser faire. Les protégés de Fidy Rasoanaivo ont progressivement trouvé leurs marques et ont commencé à exercer une pression sur la défense de la bande à Berajo. Cette persévérance a finalement payé à la 72e minute, lorsque Aurélien François a réussi à égaliser d'un coup de tête bien exécuté.

« Nous avons cherché une victoire parce que c'était notre véritable intention, après avoir vu le match entre les Barea et les Seychellois. J'ai été un peu déçu jusqu'à la 15e et la 20e minute, nous avons eu plusieurs occasions, mais elles n'ont pas été cadrées. Après avoir mené 1 à 0 en première mi-temps, j'ai donné des consignes pour chercher au moins un match nul. Je félicite toute mon équipe ainsi que les Barea qui figurent parmi les équipes favorites des jeux. La prochaine rencontre contre les Seychelles sera comme une petite finale, car seul l'un d'entre nous continuera la route », indique Fidy Rasoanaivo.

Les deux équipes ont continué à se battre avec acharnement pour prendre l'avantage, mais les gardiens et les défenses ont su préserver l'intégrité des buts jusqu'au coup de sifflet final. À la fin des 90 minutes de jeu, le tableau d'affichage affichait 1-1, reflétant la parité entre les deux équipes. Avec ce match nul, les Barea et le Club M se partagent les points, ce qui maintient le suspense dans ce groupe A.

Première du groupe A

Avec cette performance, Madagascar continue d'écrire une page mémorable dans l'histoire des Jeux des îles. La demi-finale à venir sera une occasion pour Tendry Mataniah et ses coéquipiers de démontrer leur détermination à remporter le tournoi. Madagascar se positionne en tête du groupe provisoirement avec 4 points, suivi par Maurice avec 1 point, tandis que les Seychelles ferment la marche avec 0 point.

Le Club M Maurice, malgré un résultat nul contre Madagascar, a réussi à glaner un point important, lui permettant de rester en lice pour la qualification. Les Seychelles, quant à elles, se retrouvent pour l'instant à la troisième place du groupe sans avoir encore marqué de points. Malgré ce début difficile, les Seychellois n'ont certainement pas dit leur dernier mot et chercheront à rebondir lors des rencontres à venir. La troisième et dernière journée de la phase de groupe se déroule ce jour, un duel décisif entre les Mauriciens et les Seychellois.