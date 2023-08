Madagascar: Basket 5x5 - Double victoire des Ankoay

Les deux équipes malgaches ont remporté leur premier match lors du tournoi de basket 5x5, samedi, au Palais des Sports de Mahamasina.

Le match entre Madagascar et La Réunion, dans la catégorie masculine, qui s'apparente déjà à une petite finale, a tenu ses promesses à Mahamasina. Les Ankoay ont réussi à s'imposer face aux Réunionnais, bien que cela ait été difficile, surtout vers la fin du troisième quart-temps. L'équipe de Fabrice a finalement remporté cette première victoire avec un score de 56 à 46.

Grâce à la performance impressionnante d'Elly dans les tirs à moyenne et longue distance, Madagascar a pris l'avantage de deux points à la fin du premier quart-temps, menant 12 à 10. L'équipe malgache a continué sur sa lancée en marquant davantage de points et en creusant l'écart à 29 à 18 à la mi-temps, malgré des décisions arbitrales discutables.

Au retour des vestiaires, les Réunionnais ont intensifié leur jeu. En l'espace de quelques minutes, VarMick (17 points) et ses coéquipiers sont parvenus à rattraper leur retard au score. Alors que les visiteurs ont réussi dans tous les domaines, les Malgaches ont perdu en efficacité, que ce soit au niveau des rebonds ou des attaques. La Réunion est passée en tête avec un score de 40 à 39 à l'entame du dernier quart-temps. Sentant le danger, les hommes de Jeannot Ranovimbola ont redoublé d'efforts sur le terrain. Elly, Faralahy et Rija ont fait subir des difficultés aux Réunionnais et ont repris le contrôle du match, l'emportant finalement 56 à 46. Le mot d'ordre de l'entraîneur des Ankoay était de rester calme.

Dominatrices

En basket-ball, la logique est souvent implacable. Les joueuses entraînées par Prisca Razananirina n'ont eu aucun mal à s'imposer face aux Mauriciennes avec un score écrasant de 92 à 17. L'écart était significatif, avec un score de 24 à 4 au premier quart-temps, suivi de 51 à 4 à la mi-temps. Les basketteuses malgaches ont largement dominé. Muriel, Kristina, Emeranchine et leur équipe ont maintenu leur rythme jusqu'au coup de sifflet final, malgré la différence de niveau.

Plus techniques que leurs adversaires, les Malgaches ont donné le ton et ont envoyé un message clair : elles sont là pour défendre leur titre. Cette victoire est le fruit d'un travail d'équipe, comme l'a souligné la meilleure marqueuse et plus jeune membre de l'équipe, Kristina. L'autre favorite au titre, l'équipe réunionnaise, a réussi son entrée dans la compétition en dominant l'équipe maldivienne avec un score de 85 à 32. Les Ankoay joueront leur deuxième match demain, mardi.