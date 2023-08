Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Candidat à l'élection présidentielle

Au deuxième jour de son Congrès national (le 26 août dernier), le HVM s'est prononcé sur le candidat qu'il va présenter à la prochaine élection présidentielle.

Comme il fallait s'y attendre, il s'agit de Hery Rajaonarimampianina. Lors de son allocution, l'ancien président a fait savoir que « l'on constate le recul de la démocratie, il faudrait sauver le pays car il se trouve dans une situation embarrassante. Face aux appels incessants que j'ai reçus et en ma conscience personnelle, j'ai décidé de me présenter à la prochaine élection présidentielle ».

Dans la même foulée, il déclare également qu'il est prêt à rendre la place qu'il lui faut à l'Etat de droit ainsi que la confiance entre les dirigeants et les dirigés. Il n'a pas manqué de remercier les participants à ce congrès, notamment ceux qui ont représenté les districts. Malgré tout, il invite ses partisans à être vigilants aux prochaines échéances électorales.

Fiabilité

Notons que le jour de l'ouverture du Congrès, l'ancien Président a mis en exergue la fiabilité de la liste électorale et la crédibilité de la Haute Cour Constitutionnelle chargés notamment des opérations électorales et du contentieux qui en découle. Pour lui des doutes planent sur ces deux points. Toutefois, comme on l'a annoncé, il va se présenter à la course à la magistrature suprême. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'est déplacé en différentes régions du pays pour exposer ses points de vue sur la situation qui règne dans le pays. Un parcours qu'il n'a pas laissé au hasard pour être en contact direct avec les populations des régions visitées et constater de visu la réalité.