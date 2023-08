Burkina Faso: Ousmane Bougouma, mobilise les religieux sur la paix

Le président de l'ALT, Ousmane Bougouma, a échangé, vendredi 25 août 2023, à Fada N'Gourma, avec les leaders religieux sur leur contribution à la reconstruction de la paix et la cohésion sociale.

L'Assemblée législative de Transition (ALT) a bouclé sa tournée régionale. Pour la dernière étape, son président Ousmane Bougouma, à la tête d'une délégation composée de plusieurs députés de la Transition, s'est rendu, vendredi 25 août 2023, à Fada N'Gourma, pour rencontrer les leaders religieux.

Reçu, tour à tour, par la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), l'Eglise catholique et la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME), le patron de l'ALT a prêché la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les communautés et sonné la mobilisation des notabilités religieuses dans la lutte contre le terrorisme, mais également pour la bonne marche de la Transition.

« Nous sommes venus à l'Est pour rendre une visite de courtoisie aux légitimités religieuses. Nous voudrions leur traduire notre reconnaissance pour ce qu'elles font et leur demander aussi de maintenir la prière et la mobilisation et de travailler davantage au renforcement de la cohésion sociale dans la région », a-t-il dit.

Pour lui, les leaders religieux qui sont des piliers de la société, ont un rôle central à jouer, dans la lutte contre l'hydre terroriste et la reconstruction de paix et la cohésion sociale. Celui d'oeuvrer à mobiliser, à conscientiser et à sensibiliser les fidèles, voire au-delà. Aussi, Ousmane Bougouma est convaincu que les « précieux » conseils, propositions et suggestions des autorités religieuses vont permettre de guider au mieux l'action parlementaire.

Cette démarche entreprise par l'ALT a été saluée, unanimement, par les différentes commu-nautés. Pour El hadj Talouta Dioni, vice-coordonnateur régional de la FAIB de l'Est, c'est un honneur pour la communauté musulmane de recevoir le premier responsable du Parlement qui a effectué le déplacement de Fada N'Gourma exclusivement pour rencontrer les leaders religieux.

C'est une démarche qui témoigne, selon l'abbé Landry Yadgo, représentant de l'évêque du diocèse de Fada N'Gourma, de la volonté de l'ALT de se rapprocher de plus en plus des communautés à la base pour les écouter, cerner leurs attentes et formuler des lois et politiques en phase avec les réalités des populations.

« Le Burkina restera un et indivisible »

Pour sa part, le président de la section provinciale de la FEME du Gourma, Gaoussou Zongo, a dit être ravi de recevoir la délégation des parlementaires. Tous ont rassuré leur hôte que les communautés musulmane, catholique et protestante prient, jour et nuit, pour la bonne marche de la Transition.

Mieux, elles s'investissent, au quotidien, dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Bref, ont-ils soutenu, la Transition peut compter sur la FAIB, l'Eglise catholique et la FEME pour relever les nombreux défis qui se dressent devant elle. L'occasion faisant le larron, les communautés ont formulé une batterie de doléances.

Lesquelles sont liées, entre autres, à l'enseignement catholique, à l'école coranique, à la situation du petit séminaire Saint Kisito de Bougui qui avait été victime d'une attaque et un

enlèvement, au Sahel, de l'abbé Joel Youbaré. « Nous avons pris bonne note de l'ensemble des doléances et en tant que députés, nous allons jouer notre rôle », a indiqué le président de l'ALT, Ousmane Bougouma.

Au terme de sa visite dans la cité de Yendabli et de sa tournée dans les 13 régions du Burkina Faso, le chef du parlement a relevé des motifs de satisfaction. « A toutes ces étapes, nous avons eu une oreille attentive et surtout nous avons bénéficié des conseils et des prières de ces légitimités religieuses qui nous ont surtout rassuré qu'elles travaillent à maintenir la cohésion sociale dans la région de l'Est », a-t-il souligné.

De la première étape à la dernière, s'est-il réjoui, la délégation a vu, entendu et surtout constaté l'engagement de toutes les communautés à vivre ensemble. Et de conclure que c'est ainsi que le Burkina Faso restera un et indivisible.