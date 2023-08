Burkina Faso: Relève sportive - 7 disciplines au menu de la Ire édition des Jeux nationaux

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boubacar Sawadogo a lancé, le 25 août 2022 à Bobo-Dioulasso, la Ire édition des Jeux nationaux de la relève sportive (JNRES). Ce sont près de 2 000 athlètes venus de 107 structures de formation qui vont competir du 24 août au 2 septembre, dans 7 disciplines sportives.

Les Jeux nationaux de la relève sportive (JNRES) sont à leur Ire édition. Ils se déroulent, du 24 août au 2 septembre 2023 à Bobo-Dioulasso. Près de 2 000 athlètes venus de 107 structures de formation des 13 régions du Burkina Faso vont competir dans 7 disciplines que sont le football, le handball, le volleyball, le basketball, l'athlétisme, la lutte et le cyclisme.

Outre le sport, les athlètes bénéficieront des communications sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, la formation professionnelle et les métiers, la santé sexuelle et reproductive sur leurs différents sites d'hébergement. C'est le secrétariat permanent de la relève sportive qui pilote cette compétition.

Le ministre des Sports, de la jeunesse et de l'Emploi, Boubacar Sawadogo, a donné officiellement, le 25 août 2023, le top départ de cette compétition placée sous le patronage du Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma.

Pour le ministre des Sports, les Jeux nationaux de la relève sportive sont un cadre d'expression pour les petites catégories, constituant la relève, sur l'ensemble du territoire national, afin de booster le sport d'élite dans notre pays.

%

Professionnaliser le sport burkinabè

« Cette grande messe sportive de nos enfants vise à développer le talent sportif à la base, toute chose qui va impacter sur le sport national, sur le plan structurel et sur le plan de la performance », a-t-il laissé entendre.

Le ministre Sawadogo a souligné que ces Jeux s'inscrivent dans la mise en oeuvre du projet de la relève sportive et de la promotion du sport des petites catégories au Burkina Faso. Ce projet intervient dans le cadre de la Politique nationale des sports et des loisirs (PNSL) et vise entre autres à professionnaliser le sport burkinabè par le développement et la valorisation du talent sportif, à doter les différentes régions d'infrastructures sportives de proximité et rendre opérationnelle la relève sportive et la promotion des petites catégories au Burkina Faso.

Il a invité les jeunes sportifs au respect des règles disciplinaires de jeux tant sur le terrain qu'en dehors afin de faire d'eux des acteurs pour la promotion du sport, et partant, le développement du pays. Pour le secrétaire technique de la relève sportive, Abdallah Golo, les Jeux de la relève sportive sont une compétition des centres de formation pour les petites catégories et visent à promouvoir les centres de formation afin de mieux professionnaliser le sport.

Le représentant de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Souleymane Sanou, par ailleurs président de la délégation spéciale de l'arrondissement 7 a remercié le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi pour le choix de Bobo-Dioulasso pour abriter la Ire édition des JNRES, ce qui réconforte la ville dans son statut de berceau du sport burkinabè.