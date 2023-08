Sénégal: Festival International de Jazz de Saint-Louis - La BICIS encore au coeur de l'évènement

Partenaire majeur du Festival International de Jazz de Saint-Louis, la BICIS s'est encore signalée cette année en tant que sponsor leader de la 31ème édition.

Le bateau Bou El Mogdad a accueilli la cérémonie du coup d'envoi ce jeudi 25 mai 2023. Les agents économiques de la ville tricentenaire affichaient le sourire car ce rendez-vous international a donné un coup de fouet au business de Saint-Louis. Les passionnés du jazz aussi en ont eu pour leur compte dans les différentes prestations des artistes venus de différents coins du monde.

Saint-Louis a vécu au rythme du jazz du 25 au 29 mai 2023. Cette année, l'événement revêtait un cachet particulier avec l'hommage rendu à Rendy Weston, compositeur et pianiste américain de jazz né le 6 avril 1926 à Brooklyn et décédé en 2018. De façon décisive, il avait contribué à l'éclat du Festival de Jazz de Saint-Louis.

Comme à l'accoutumée, la BICIS, partenaire traditionnel qui a rejoint récemment le Groupe SUNU, a honoré de sa présence cet événement, démontrant, une fois de plus, son engagement pour la culture et les arts.

A l'instar des précédentes éditions, ce grand rendez-vous international a suscité un boom économique notamment du côté des réceptifs hôteliers, des restaurants, des agents de toute la chaine de valeur du secteur touristique, y compris les conducteurs de calèches dont la présence offre une image pittoresque à la ville. A l'occasion de ce festival, ils font évoluer leur chiffre d'affaires dans le transport touristique.

%

Malgré la tension sociale née des événements politiques au pays, la légende de la musique sénégalaise, Ismaël Lo a bercé le public de mélomanes avec des titres comme Bay kat (cultivateur), manko jokhanté lokho (la concorde), Africa, et bien entendu une chanson dédiée à la paix, afin que cesse la violence dans le pays. Une façon pour lui d'appeler les hommes politiques à plus de sérénité et de calme.

Lors de la traditionnelle conférence de presse qui marque la fin du Festival, Me Ibrahima Diop, Président de l'Association Saint-Louis Jazz, a affiché une grande satisfaction du fait de la présence de grands noms de la musique. Il en a profité pour tracer les perspectives notamment dans le partenariat avec la BICIS qui a rejoint le Groupe SUNU.

Pour sa part, la nouvelle Directrice Générale de la BICIS, Mme Ndèye Coumba Teuw Aw, a confié que son institution « se réjouit d'accompagner l'organisation du Festival International de Jazz qui fait partie du patrimoine culturel de Saint-Louis, du Sénégal et même du monde ».

Elle a souligné que la BICIS sous ses nouvelles couleurs « du vert, de l'espoir au rouge de la consécration et de la plénitude » « sera encore plus près de ses clients et travaillera davantage à rendre leurs économies et leurs projets plus florissants ». « Les défis sont grands », selon elle, mais avec « les services de qualité et les produits adaptés dont dispose la BICIS, nous pourrons renforcer la part de marché de la banque et améliorer sa position dans le top 10 du classement bancaire au Sénégal ».