Sénégal: Papa Seyni Thiam, Directeur général Nsia Vie Assurances - « Le véritable défi est de rétablir la confiance des populations envers l'industrie des assurances »

Seule compagnie d'assurances Vie certifiée ISO 9001 version 2015, Nsia Vie Assurances se porte très bien, selon son directeur général, Papa Seyni Thiam. En effet, en 2022, elle a réglé des prestations pour un montant de 4.8 milliards de FCfa et son résultat net a été multiplié par trois entre 2021 et 2022. Dans cet entretien exclusif au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), M. Thiam explique les raisons de cette performance. Il revient également sur le marché de l'assurance au Sénégal, et les produits proposés.

Papa Seyni Thiam, Directeur général Nsia Vie Assurances

Monsieur le Directeur général, comment se porte Nsia Vie ? Quels sont les chiffres clés qui étayent vos propos ?

Nsia Vie Assurances se porte très bien avec une forte orientation vers l'entière satisfaction de ses assurés tant individuels que entreprises. En 2022, Nsia Vie Assurances a réglé des prestations pour un montant 4.8 milliards de FCFA dont 269 millions au titre de sinistres décès. En dépit de cette lourde charge, le résultat net a été multiplié par trois entre 2021 et 2022. Nsia Vie Assurances contribue fortement à l'économie nationale avec plus de 25 milliards de FCfa investis dans des obligations de l'Etat du Sénégal, des entreprises ou des banques installées au Sénégal.

Nsia Vie Assurances s'est hissée au rang des leaders dans le marché sénégalais des assurances. Comment votre compagnie est arrivée à ce niveau de notoriété ?

Cette notoriété est rendue possible grâce notamment à notre appartenance à un groupe financier de référence, où l'éthique et la bonne gouvernance sont des piliers essentiels. De plus nous affichons une différenciation totale dans l'approche de l'assurance, avec une qualité de service de classe internationale et le respect de nos engagements dans des délais défiant toute concurrence. Nsia Vie Assurances est la seule compagnie d'assurances Vie certifiée ISO 9001 version 2015. A cet égard je précise que nous avons des délais de règlement des prestations au profit de nos assurés qui sont de 8 jours au maximum, avec une moyenne de 3 jours.

Le marché sénégalais des assurances est en pleine mutation : diversification, innovation, forte concurrence, renforcement de la réglementation. Comment Nsia Vie appréhende le marché dans un tel contexte ?

Nsia Vie Assurances continue d'innover avec notamment une application « Nsia Ch@pCh@p » accessible par téléphone Androïd ou via laquelle chaque assuré peut suivre en temps réel la situation de son compte et de ses cotisations, supprimant ainsi toute forme d'asymétrie d'informations.

Nsia Vie Assurances a également mis à la disposition de ses partenaires bancaires une application « Ixperta Bancassurance » qui permet une digitalisation complète de tout le processus de souscription, de gestion des sinistres et des prestations, mais aussi et surtout de suivi du niveau de production et des commissions. Nous proposons à nos assurés des solutions d'assurances innovantes en nous appuyant sur l'écosystème unique et très riche qu'offre le Groupe Nsia avec 03 banques, 02 succursales bancaires, 01 Sgi « Nsia Finance » un des acteurs majeurs de la Brvm, 01 SGO « Nsia Asset Management » reconnue meilleure Sgo en 2022, sans oublier ses 21 compagnies d'assurances et 01 société de courtage en réassurance. Ce sont là nos réponses à la forte concurrence qui se traduit principalement par un dumping injustifié que Nsia Vie Assurances refuse de suivre. Nous privilégions la sécurité et le respect de nos engagements, combinée à une qualité de service au rang des standards internationaux.

Dans ce contexte, sur quel segment de marché vous lancez-vous et quelle est votre stratégie d'approche ?

Le Groupe Nsia a pour principale mission de « Proposer des solutions d'assurances de qualité, web, innovantes et adaptées aux besoins du plus grand nombre à l'échelle du continent africain ». A cet égard, une forte orientation vers les particuliers, notamment la classe moyenne émergente et les populations vulnérables, est enclenchée depuis quelques années en vue de leur offrir des solutions adaptées à leurs besoins, mais aussi et surtout à leur budget. L'objectif ultime étant de contribuer à l'inclusion et à l'éducation financière de ces populations, pour les amener au finish à avoir le réflexe d'externaliser certains de leurs risques à Nsia Vie Assurances, qui sera toujours là pour les soulager en cas de coup dur du destin.

Quels sont les produits et risques couverts par Nsia Vie en direction du grand public ?

Nsia Vie Assurances propose au grand public les principaux produits ci-après avec des niveaux de prime/cotisation adaptés au revenu de chacune des franges de la population :

1. Nsia Prévoyance Décès : pour permettre aux populations de léguer à leur descendance un héritage conséquent en vue de sécuriser l'avenir de leurs enfants.

2. Nsia Retraite : pour offrir aux populations du secteur formel comme du secteur informel, une retraite paisible, avec des revenus confortables pour leur permettre de financer leur projet à la retraite et/ou de percevoir une rente mensuelle pendant une durée déterminée.

3. Nsia Etudes : destiné à préparer les études supérieures ou les projets post BAC de nos enfants, qui coutent de plus en plus chères surtout si c'est à l'étranger.

Ne pensez-vous pas que la faiblesse de la culture assurancielle constitue un réel frein pour le développement de ces produits ?

Il est vrai que l'éducation financière des populations demeure un véritable enjeu pour le développement de l'assurance en général et en particulier celui de l'assurance Vie, très peu connue du fait de son caractère non obligatoire. Mais le véritable défi à relever est de rétablir la confiance des populations vis-à-vis de l'industrie des assurances. Pour ce faire, il faudra amener toutes les compagnies à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue de leur qualité de service, mais surtout à respecter leurs engagements. Nsia Vie Assurances s'est résolument engagée dans cette dynamique depuis 2014 avec la certification Iso et la notation financière, en vue de montrer au public « le vrai visage de l'assurance ».