Ethiopie: Des efforts sont déployés pour renforcer le secteur de la formation technique afin d'assurer la prospérité globale du pays - Muferiat Kamil.

Addis-Abeba — La ministre du Travail et des Compétences, Mufferiat Kamil, a déclaré que des efforts étaient déployés pour renforcer le secteur de la formation technique et professionnelle afin d'assurer la croissance et la prospérité globales du pays.

L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle a diplômé plus de 3 mille 650 étudiants qui ont suivi une formation dans divers domaines d'études au deuxième et au premier degré.

Parmi les diplômés figurent 73 étudiants du Somaliland et du Soudan du Sud.

A l'occasion, la ministre du Travail et des Compétences Muferiat Kamil, le secteur de la formation technique et professionnelle est crucial pour assurer le développement et la prospérité globale du pays.

Elle a également indiqué qu'à la suite de cela, divers travaux sont réalisés à grande échelle pour faciliter la formation technique et professionnelle et d'autres secteurs.

Dr. Brook Keder, directeur exécutif de l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle, a déclaré que l'institut se concentrait sur la formation de professionnels dans divers domaines.

Il a souligné qu il a réussi à former plus de 3 mille 650 étudiants dans divers domaines de l'éducation.

L'Institut fédéral de formation technique et professionnelle a décerné un doctorat honorifique à Maru Tefera, qui a grandement contribué aux carrières techniques pendant de nombreuses années.