Maroc: Foot - l'international algérien Nabil Bentaleb rebondit à Lille

Le club français de Lille a officialisé lundi l'arrivée du milieu international franco-algérien Nabil Bentaleb en provenance d'Angers (Ligue 2.), recruté pour une durée de trois ans, jusqu'en 2026. Celui qui avait débuté dans le club nordiste est notamment passé par le club anglais de Tottenham

« Le LOSC enregistre avec Nabil Bentaleb le renfort d'un joueur talentueux et expérimenté, rompu aux plus grands championnats et aux compétitions continentales », indique le club dans un communiqué publié sur son site internet. Préformé à Lille, Bentaleb était ensuite allé parfaire sa formation en Belgique et en Angleterre. Le montant du transfert n'a pas été révélé.

L'ancien capitaine d'Angers, passé par Tottenham et Schalke 04 notamment, vient « densifier l'effectif et l'entrejeu lillois » en souffrance dimanche sur la pelouse de Lorient, large vainqueur 4-1 de l'équipe entraînée par Paulo Fonseca pour la 3e journée du Championnat de France.

Présent au Mondial 2014

Le joueur de 28 ans compte 43 sélections avec l'Algérie avec laquelle il a disputé la Coupe du monde au Brésil en 2014, où elle a été stoppée en huitième de finale par l'Allemagne, future championne (2-1, a.p.).

Son arrivée, actée depuis plusieurs semaines, a mis du temps à se concrétiser et sonne comme un soulagement pour le Losc. « Cela aura été une épreuve longue, difficile et éprouvante, mais nous sommes restés déterminés, et cette expérience nous aura encore plus rapprochés », a salué le président Olivier Létang, cité dans le communiqué.

« Le Losc est le premier club qui m'a donné l'espoir de devenir un jour footballeur professionnel. Mon rêve, de base, c'est de jouer à Lille », s'est pour sa part réjoui Bentaleb « pressé de démarrer l'aventure ».

Bentaleb est la 6e recrue de Lille après les Portugais Tiago Santos et Ivan Cavaleiro, l'international islandais Hakon Haraldsson, le champion du monde français Samuel Umtiti, et l'Argentin Ignacio Miramón.