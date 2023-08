Afrique: Coopération - Mobilisation des investissements chinois pour soutenir le développement agricole et l'industrialisation en Afrique

La Chine est actuellement en passe de devenir un partenaire de choix pour le développement de l'agriculture et de l'industrie en Afrique.

Dans le discours qu'il a prononcé durant la clôture du 15ème sommet des BRICS en Afrique du Sud, le président chinois Xi Jinping a annoncé la disposition de son pays à mobiliser beaucoup de ressources pour soutenir les secteurs de l'agriculture et de l'industrie en Afrique.

Infrastructures.Un changement de cap en somme pour l'Empire du Milieu qui, jusqu'ici, a surtout concentré ses aides en Afrique dans le domaine des infrastructures. Basée sur l'initiative des nouvelles routes de la soie, la coopération chinoise en Afrique est marquée par des dizaines de milliards de dollars injectés dans la construction de grandes infrastructures pour le développement comme les énergies renouvelables, les routes, les ponts, les chemins de fer...

Le président Xi Jinping a notamment parlé de l'intention de son pays d'aider les pays africains dans l'extension des plantations de céréales et dans les investissements agricoles en général. Pékin prévoit également de pousser davantage l'industrialisation des pays africains afin de rendre effective la diversification économique.

Aubaine

Madagascar figurera certainement parmi les pays africains qui bénéficieront de cette nouvelle initiative. On sait d'ailleurs que la Grande Ile dispose de nombreuses infrastructures construites avec l'aide de l'Empire du Milieu. Pour ne citer, entre autres, que les plus visibles comme le Palais des Sports, le Centre de Conférence International et l'hôtel 5 étoiles d'Ivato. Ou encore la RN9, construite par une entreprise chinoise qui vient récemment de décrocher le marché du futur plus long port de Madagascar sur la rivière Mangoky.

Cette option de la Chine vers le développement agricole et l'industrialisation sera, en tout cas, une aubaine pour l'économie malgache dont le potentiel dans ces deux secteurs ne sont plus à démontrer. Selon les analystes, ce changement de cap s'explique notamment par la surcapacité industrielle de la Chine qui l'oblige à délocaliser ses usines en Afrique. Certains pays du continent africain ont d'ailleurs expérimenté avec succès cet apport de l'industrie chinoise. Pour ne citer, entre autres, que l'Ethiopie et le Kenya où des zones économiques spéciales à participation chinoise se développent. Des exemples à suivre pour la Grande Ile.