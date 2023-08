Congo-Kinshasa: Sankuru - Ila Ngongo s'imprègne de l'évolution des travaux de lutte antiérosive

La création de Lumumba-ville et son aménagement tiendront également compte de plusieurs paramètres. En l'occurrence, le développement de la voirie de la Province du Sankuru et surtout de la connectivité entre les centres importants de ladite province et la route nationale n°1. C'est dans cette optique qu'il convient d'inscrire la récente visite effectuée par le directeur du cabinet du ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, Ila Ngongo, sur le site érosif de Jacod dans la ville de Lodja.

Ila Ngongo et quelques membres de sa délégation, notamment le DG de BEAU, le secrétaire général aux Infrastructures ainsi que les experts de l'OVD et de l'Office des routes ont fait le tour de ce site qui continue à causer d'énormes dégâts à Lodja depuis 2012. Trouvé sur place, le directeur technique de l'entreprise Airis Africa qui exécute les travaux sous un contrat depuis 2022 a fait savoir que plusieurs actions sont en train d'être menées dans le but de faire arrêter l'évolution de cette érosion qui a cinq têtes.

«Nous avons construit deux collecteurs d'eaux sur les avenues des Méthodistes et celle de l'Office des routes. Les remblais effectués ont permis de constituer un mur de soutènement », a déclaré l'ingénieur Tarcisse Pengadiowo. Ainsi, commencé en octobre 2022 pour une durée de quatorze mois, le contrat conclu pour la réalisation de ces travaux avec le gouvernement Provincial du Sankuru devrait prendre fin dans cinq mois.

Par ailleurs, à l'issue de cette visite d'inspection de ces travaux de lutte antiérosive en cours d'exécution à Lodja, Ila Ngongo a estimé qu'il faut faire avancer les choses rapidement eu égard au projet lié à Lumumba-ville. Il a donc instruit les experts des structures présentes, notamment l'Office des routes, l'OVD et le BEAU de tenir une réunion technique avec l'entreprise contractante. Après échange entre les deux parties, il a été retenu que les études détaillées complémentaires soient effectuées en vue d'une solution durable. Ces études doivent tenir compte du bassin versant qui déverse les eaux dans l'érosion.

Le périple de cette forte délégation du ministère des Infrastructures et Travaux publics se poursuit. Prochaine étape, le village natal du tout premier Premier ministre de la RDC afin d'appréhender les aménagements pour la construction de Lumumba-ville et d'en apprécier les défis de la connectivité entre les centres importants de la province du Sankuru et la route nationale n°1.