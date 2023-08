Algérie: DGSN - Ouverture d'un concours de recrutement d'agents contractuels

ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé le lancement d'une opération de recrutement, au titre de l'année 2023, des agents contractuels assimilés avec des Contrats à durée déterminée (CDD) par voie de sélection sur une étude de dossiers, a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité.

Les personnes souhaitant participer à ce concours devront télécharger et imprimer le formulaire d'inscription et consulter les conditions de recrutement et le dossier à remplir via le site électronique et les pages officielles de la Police algérienne (Facebook, Instagram et Twitter), précise la même source.