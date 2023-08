Tunisie: Tennis / Ons Jabeur démarre demain son US Open - Quel visage ?

La Tunisienne, qui essaye de remonter le revers de Wimbledon, devra être au top de sa forme pour avancer sur ce tableau.

Après sa défaite contre Sabalenka à Cincinnati et sa blessure à la cheville, Ons Jabeur a pris son temps pour se rétablir et pour bien aborder l'USOpen, le dernier tournoi de grand chelem du circuit WTA de la saison. Avec quel visage paraîtra-t-elle? C'est la question centrale à laquelle la joueuse tunisienne doit répondre. Et elle est la seule à détenir la réponse à cette question-clef. Même en ayant été battue par Sabalenka à Cincinnati, Ons avait montré de bonnes choses et joué d'égale à égale avec la 2e joueuse du monde.

Mieux, les plus beaux points gagnants étaient du côté de Ons qui, diminuée par des douleurs à la cheville, n'était pas capable de revenir sur le match. Maintenant et avant d'ouvrir demain face à Osorio au premier tour, on attendra pour voir si, physiquement, elle est prête ou non. Car quand Ons va bien au niveau physique et quand elle met le turbo, elle fonce surtout sur les premiers tours. Finaliste l'an dernier devant Swiatek, Ons aura surtout à bien gérer mentalement ses matches, car c'est là où elle a des hauts et des bas. Pour un tournoi pareil, et avec la pression forte et accablante qui pèse sur ses épaules, il faudra être lucide et faire attention sur les trois premiers tours qui peuvent réserver des surprises.

Aziz Dougaz n'a pas démérité

On aurait bien aimé voir Aziz Dougaz arriver au tableau final de l'US Open, mais le Tunisien s'est arrêté au stade du deuxième tour. Pour sa première, le Tunisien n'a pas démérité pour avoir osé et essayé de rattraper le temps perdu. A 26 ans, Aziz Dougaz aurait dû être au top 80 ou 70 et rentrer directement au tableau final d'un tournoi de grand chelem, vu son talent, ses qualités et son émergence depuis 2016 (que de temps perdu depuis à cause de la négligence et de l'injustice de la FTT!).

Dougaz doit donc monter en régime et ne plus rétrograder de ce nouveau palier. Il doit jouer pour les premiers rôles sur les tournois challengers pour avancer plus rapidement au classement. En tout cas, il a le talent et le métier qui lui permettent de pointer le top 100. Pour cela, il faudra lui fournir les moyens et le soutien qu'il mérite.