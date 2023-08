Madagascar: K'olo Disaraga - Un centre de rencontre des amateurs de danse contrent

Le Centre culturel K'olo Disaraga a célébré son 40e anniversaire. Durant la célébration, une invitée de marque était présente, en la personne de Patricia Profil.

Avant-hier, dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire de carrière dans la danse, Saraela Ramparany a marqué cet événement mémorable en inaugurant le centre K'olo Disaraga à Ambatolava Ambohitsoa. Ce Centre culturel, véritable épicentre de l'expression artistique, a pour mission d'enseigner la danse, la musique, le théâtre et la gymnastique. K'olo Disaraga se profile comme un centre culturel unique, où éducation, culture et bien-être fusionnent harmonieusement.

"Nous proposons des cours de danse classique, jazz, danse contemporaine et bien d'autres. Mais sur scène, nous accordons une place de choix à la danse traditionnelle malgache. À partir du mois de septembre, ce centre pourra accueillir plus de deux cents personnes" exprime Saraela Ramparany. Danseur malgache depuis 40 ans, il s'est dévoué à la valorisation du patrimoine culturel de Madagascar à travers la danse. L'ouverture du Centre culturel K'olo Disaraga incarne son rêve et son dévouement. Ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration de Dominique Marceau, professeur de danse réunionnais et président de l'association Mi Danse, ainsi que de Jean-Claude Bardu, chorégraphe guadeloupéen et la ministre de la Communi-cation et de la culture.

Expression artistique

La cérémonie d'inauguration a accueilli une invitée de marque en la personne de Patricia Profil, conseillère régionale déléguée à la coopération régionale en matière sportive et culturelle. En visite à Madagascar, elle a honoré l'événement de sa présence et a partagé des mots empreints de sagesse. "Aujourd'hui, la culture est mise en avant, et nous savons que la culture et le sport contribuent à l'épanouissement de l'être humain. C'est à travers l'expression de la danse que nous pourrons faciliter nos échanges", conclut Patricia Profil. Le Centre Culturel K'olo Disaraga ouvre une nouvelle porte vers la créativité, le partage et l'épanouissement individuel. À travers ses activités diverses et son engagement envers les valeurs culturelles malgaches, il promet d'être une source d'inspiration et de transformation pour les générations futures, contribuant ainsi à perpétuer le riche héritage artistique de Madagascar.