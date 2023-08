Afrique de l'Est: Reforestation - « Madagasikarantsika, horakofantsika ala », un projet inauguré ce jour

Un exemple type de ce qui pourrait être la vraie solution pour sauver ce qui peut encore l'être de la biodiversité de Madagascar, va être inauguré ce jour par les hautes autorités du pays.

Une vision commune. Une concrétisation collective. Ceux qui étaient présents lors de la présentation des acquis du projet « Madagasikarantsika horakofantsika ala » par Imperial Brands, au mois de mai à la salle Forum de la 17e édition de la Foire internationale de Madagascar, FIM, à la zone d'exposition Forello de Tanjombato, ont été à la fois surpris et satisfaits des acquis en deux ans.

Dans le village d'Ampotaka, district de Mandoto, de la région Vakinankaratra. Pour mieux comprendre les transformations et les métamorphoses qui s'y opéraient, Malalatiana Randrianarisoa, responsable de la communication chez Imperial Brands a rappelé la genèse de ce projet. « Le projet Madagasikarantsika a pour finalité la création de parcs botaniques sur une superficie totale de 600 ha.

Dans un esprit de symbolisme, les parcs seront dessinés aux contours de la Grande île. Dans le cadre de ce projet, le ministère de l'Environnement et du développement durable met à disposition les terrains pour l'implantation des Parcs des domaines forestiers nationaux - DFN, qui sont et demeurent propriétés de l'État malgache. Imperial Brands Madagascar assure le financement et la coordination du projet.

Une réponse pertinente aux enjeux environnementaux. Le projet Madagasikarantsika vise à soutenir les efforts de reverdissement de la Grande île, à travers la plantation d'un million d'arbres en tout », a-t-elle expliqué.

Le contrat y afférent entre les deux entités a été signé le 8 janvier, mais d'autres acteurs comme le gouvernorat apporte aussi ses contributions. « Les cinq parcs botaniques à créer auront chacun une superficie de 120 hectares.

Dans un souci de symbolisme, chaque site sera dessiné aux contours de la carte de Madagascar. Pour le cas d'Ampotaka, en deux ans, 200 000 arbres ont été plantés avec un taux de survie de 85%, venant des pépinières locales dont la production de 400 000 jeunes plants a dépassé les estimations initiales de 170 000.

Le centre d'observatoire de l'environnement, les logements des gardiens, des sentiers de 22 kilomètres qui le serpentent et font office de pare-feu et la route d'accès ont été construits.

Cette dernière a été ouverte avec les engins et les techniciens de la région Vakinankaratra », se félicite Malalatiana Randrianarisoa. Liva Andriamanirala, chef du projet, a souligné «qu'avec des espèces endémiques, des arbres à croissance rapide et des arbres fruitiers, le projet Madagasikarantsika répond à un double objectif de régénération des espèces et de promotion de l'économie verte. Un projet résolument axé sur la durabilité.

Dans un souci d'atteindre les objectifs de reboisement et d'assurer un taux de survie élevé des plants, la mise en oeuvre du projet est confiée à des experts techniciens qui assurent encadrement technique et suivi rigoureux sur une période d'au moins trois ans.

Un véritable levier de développement durable. Au-delà de l'aspect environnemental, le projet Madagasikarantsika prône également des retombées économiques positives pour les communautés locales. 200 000 millions d'ariary ont été générés à Ampotaka ».

Pérennisation et sécurisation

Cette implication de proximité et inclusive a été salutaire à Ampotaka. En raison de l'arrivée des herbes invasives qui a nécessité un fauchage et désherbage à grande échelle auxquels les associations locales des 332 ménages ont prêté main forte pour préserver les plantations. Et des emplois se créent tout autour par l'entretien des pépinières, des pare-feu et des autres infrastructures existantes.

Francis Rabarijohn, directeur général d'Imperial Brands Madagascar, pour sa part se pose déjà la question « sur la pérennisation et la sécurisation de ces parcs de reboisement pour que les efforts consentis ne soient pas vains. Cela nécessite des investissements conséquents », a-t-il admis.

Imperial Brands entend injecter 2,5 milliards d'ariary pour les cinq parcs. Présente à cette conférence, Baomiavotse Rahantanirina, ex-ministre de l'Environnement et du développement durable, actuelle conseillère du chef de l'État, qui a signé l'Accord avec Francis Rabarijohn, a estimé « que cette réussite est le fruit d'une vision pragmatique du président de la République Andry Rajoelina, l'efficacité du partenariat public-privé, l'approche de proximité et les fonds alloués ».

Bref, le vert était dans... l'esprit. Eric Ranjalahy