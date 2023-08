Afrique de l'Est: Taekwendo - La Grande île cartonne en combat

Belle moisson. En démonstration, la Grande île a raflé six médailles d'or sur les huit en jeu lors des premières journées de compétition du taekwondo, au gymnase de Mahamasina. Madagascar a engrangé onze médailles d'or, quatre d'argent et une de bronze en deux jours.

Les garçons ont assuré trois sur quatre. Maminjary Mparany Razakarisoa bat en finale des -58kg le Réunionnais Danilson Bardapin. Chez les lourds plus de 87kg, Andon'Ny Aina Randriantsoa bat en deux rounds le Mauricien Hossein Zouklee Mohamed de deux mètres et qui est plus costaud que lui avec ses 111kg. Et chez les -80kg, Bradley Rasolofohery bat par forfait le Réunionnais Luc Hubert qui ne s'est pas présenté à la finale directe. Du côté des filles, Tara Ratsitohara a défait en finale la Réunionnaise Dandré Estelle dans la catégorie des -49kg.

Claudine Razafiarimanana a écarté pour sa part, la Comorienne Victoria Houssana chez les -57kg et chez les lourdes de plus de 73kg, Mihaja Ramanantsoa a surclassé Meltine Gracia de La Réunion. Deux pièces maitresses de l'équipe malgache ont échoué à la plus marche. Sahondra Rakotoanosy s'est inclinée en finale contre la Réunionnaise Lalli Goulamoussein chez les -67kg filles. Eliminé en demi-finale, le capitaine de l'équipe, Steve Rakotobe engagé dans la catégorie -68kg s'est contenté du bronze.

Razzia

%

Les porte-fanions du pays ont rajouté cinq médailles d'or de plus hier dont quatre chez les garçons. Chez les -54kg, Mampionona Nerson s'impose contre le Réunionnais, Dimitri Severin. Lai Stanley bat Florien Paten de la Réunion chez les -63kg.

Micho Randrianalison surclasse le Mauricien Joseph Diesson Brian chez les -87kg et Kan Jordan écarte le Maldivien Ahmed Fazeel. L'unique or chez les filles a été l'oeuvre de Fenitra Randriamazaka qui a défait Fatimah Ibrahim des Maldives dans la catégorie -53kg.

Trois autres ont échoué en finale face aux Réunionnaises et se sont contentées de la médaille d'argent. En l'occurrence Gracia Ravoson battue par Chloé Marianne (-46kg), Florentine Razafindrabe contre Emiline Kbidi (-62kg) et Estelle Voahanginirina face à Mira Goulamoussène. Madagascar occupe la première place provisoire au classement. Vingt-quatre médailles d'or sont en jeu pour la discipline.

Les épreuves de poomsae clôtureront la compétition de taekwondo ce lundi.