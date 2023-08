Tunisie: Technopole El Ghazala / « GoMyCode » inaugure un « Hackerspace » - L'écosystème de l'IT se dote d'un nouveau centre de formation

Le leader de l'éducation digitale et de la formation en technologies émergentes, Go MY Code vient d'inaugurer son nouveau « Hackerspace » situé au Pôle technologique El Ghazala. Cet espace convivial, conçu idéalement pour les jeunes, a pour mission de catalyser l'innovation, la créativité et l'apprentissage collaboratif dans le domaine de la technologie et de la programmation.

Le choix du technopole El Ghazala comme emplacement n'était pas arbitraire : le nouvel espace permet de former les jeunes aux compétences requises par les entreprises installées dans ce fief de la technologie. «On a décidé d'inaugurer cet espace au technopole El Ghazala parce qu'on veut être à proximité du tissu industriel et du milieu académique. Aujourd'hui, ce pôle technologique est très dynamique avec la présence de différentes entreprises qui recrutent massivement des développeurs et informaticiens mais aussi grâce au grand tissu académique pour lequel il est connu.

Plusieurs établissements de l'enseignement supérieur y sont présents. La formation au sein de ce centre permettra de renforcer l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur, et ce, grâce à la formation certifiante professionnelle qui les aide à réussir leurs insertions professionnelles sur le marché du travail », a souligné Kaïs Mabrouk, co-general manager de « GoMyCode », dans une déclaration accordée à La Presse.

Un pont vers les nouveaux métiers

La particularité du nouveau « Hackerspace » ? Un mode d'apprentissage taillé sur mesure qui correspond aux besoins des entreprises tout en garantissant un cadre attrayant pour les nouvelles générations. « Les jeunes vont suivre ce qu'on appelle l'active « learning », c'est-à-dire ils vont apprendre sur le tas et non pas apprendre en écoutant. L'idée c'est que ces jeunes, à force de pratiquer pendant une période de 3 à 6 mois le codage informatique dans ses différents aspects, ils seront opérationnels dès le premier jour quand ils vont intégrer une entreprise. Et bien sûr, une fois qu'ils intègrent le monde professionnel, le monde de l'informatique leur est ouvert », a indiqué Mabrouk.

Selon lui, ce genre de formation offre aux jeunes la possibilité de se reconvertir professionnellement en s'ouvrant des brèches dans le domaine de l'IT où les opportunités d'emploi fleurissent. « La moyenne d'âge des jeunes qui fréquentent les bancs de « GoMyCode » est d'environ 24 ans, ce sont des jeunes qui ont suivi une formation académique et qui cherchent à se reconvertir vers l'informatique ou des diplômés de l'enseignement supérieur qui disposent de formations scientifiques et techniques et qui veulent renforcer leurs capacités dans le domaine de l'informatique », a-t-il précisé.

La cérémonie d'ouverture a été suivie d'un panel d'intervenants où Kaïs Mabrouk,co-general manager de « GoMyCode », Farouk Kamoun, fondateur de l'école « Sésame », Mohamed Ben Ahmed de la société «Micro Electronic » et Mohamed Torkhani du groupe « Actia » ont débattu de plusieurs sujets liés au secteur de l'IT.

Il est à noter que « GoMyCode » est une institution de formation professionnelle qui forme les jeunes aux nouveaux métiers de l'IT et du digital marketing. Actuellement, l'institution forme environ 4.000 apprenants par mois, dans les 40 « Hackerspaces » qui se trouvent sur tout le continent africain. « GoMyCode » est présent dans neuf pays en Afrique et dispose d'une plateforme permettant aux jeunes d'accéder à des formations en ligne ciblées.