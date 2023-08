Tunisie: Ligue 1 / 2ème journée (Groupe B) - L'EST accrochée, le CSS sur sa lancée !

Ghram transforme le penalty des trois points pour le CSS ( ph Mokhtar Hmima)

En déplacement à Tataouine et alors qu'elle menait au score, l'Espérance de Tunis s'est fait accrocher par son propre joueur, Oussama Shili, qui a marqué contre son camp. A la Marsa, la bande à Nabil Kouki a aligné sans difficulté la passe de deux.

Après avoir raté son entrée en matière en championnat une semaine plus tôt en déplacement à Métaloui, les Tataouinois se devaient de réagir hier d'autant qu'ils évoluaient à domicile. Sauf que leur hôte était un adversaire poids lourd, l'Espérance de Tunis. Un hôte qui n'a pas mis longtemps pour trouver ses marques, à même de menacer la défense tataouinoise dès les premières minutes de jeu quand le gardien Ali Frioui s'interposa pour éloigner le danger suite à un tir puissant d'Oussama Bouguerra (4').

Par ailleurs, les "Sang er Or", plus entreprenants, ont fini par cueillir les fruits de leurs efforts : suite à un coup franc, Youssouf Oumarou reprit de la tête directement dans les filets de Frioui (34').

En deuxième mi-temps, les débats sont devenus plus équilibrés. Les Tataouinois ont fini par comprendre que rester dans leur moitié du terrain ne les aidera pas. Avec la montée en attaque des locaux, le match est devenu plus intéressant à suivre. Mais ce sont encore une fois les visiteurs qui étaient proches de marquer. On jouait la 65' lorsque le tir puissant de Bouguerra frôla le montant gauche de la cage de Yassine Bguir qui a remplacé à la mi-temps Ali Frioui.

%

Les "Sang et Or" qui continuaient à maîtriser les débats malgré le sursaut des locaux, ont fini par payer le prix fort d'un flottement au sein de sa défense. Oussama Shili allait créer la surprise, mais dans le mauvais camp. En voulant dégager une longue passe en profondeur, Shili tenta de dévier la trajectoire de la balle de la tête, mais finit par tromper son propre gardien sorti pour éloigner le danger (76'). Une faute partagée entre Shili et Memmiche. Une mauvaise communication entre un arrière gauche et son gardien de but qui leur a coûté cher. Il ne faut pas passer outre le mérite des Tataouinois qui n'ont pas baissé les bras. Ils ont poussé l'adversaire à la faute, ce qui leur a permis de revenir dans le match et obtenir leur premier point de la saison.

L'ASM et le CAB peinent toujours...

En déplacement à La Marsa, les Sfaxiens ont aligné sans difficulté la passe de deux. Une courte victoire, certes, mais qui leur permet de s'emparer de la tête du classement du Groupe B. Le but de la victoire a été signé Ali Ghram sur penalty (29').

La victoire ramenée de La Marsa confirme la bonne entame du CSS, grand bénéficiaire de l'après-midi d'hier. Quant à l'ASM, il concède sa deuxième défaite consécutive. Une formation marsoise qui peine toujours à engranger ses premiers points et dont le retour parmi l'élite s'avère des plus difficiles.

Un autre club peine aussi à engranger ses premiers points. C'est du CAB dont il s'agit qui a raté son entrée en lice en championnat en allant concéder la défaite une semaine plutôt à Sfax avant de perdre hier à domicile devant l'USM. Une formation monastirienne qui a réussi, quant à elle, son entrée en matière en remportant son premier match du championnat. Une nette victoire sur le score de 2-0. Les buts usémistes ont été l'oeuvre de Babacar Sarr à la 43' et Boubacar Traoré à la 72'.

Exempte lors de la 1ère journée, l'USM n'a pas raté son entrée, hier. Les Cabistesn, eux, continuent à manger leur pain noir.

Résultats

Stade de La Marsa

AS Marsa 0

CS Sfaxien 1

Stade de Bizerte :

CA Bizertin 0

US Monastir 2

Stade de Tataouine :

US Tataouine 1

Espérance de Tunis 1

Classement :

1. CS Sfaxien : 6

2. ES Tunis : 4

3. US Monastir : 3

. ES Métlaoui : 3

5. US Tataouine : 1

6. CA Bizertin : 0