Ile Maurice: À Gros-Cailloux - Un projet agri-solaire pour l'énergie propre et l'agriculture

Voilà enfin une bonne idée et bien mise en pratique par le gouvernement. Il est vrai que le pays d'où vient cette initiative, l'Allemagne, est à la pointe de la technologie et l'on n'y fait pas les choses à moitié. Le projet SUNfarming propose la production d'énergie solaire grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques alors que la culture se fait en dessous.

Bien plus : le projet offre également la possibilité de bénéficier de panneaux photovoltaïques comme abris contre les intempéries tout en laissant entrer la lumière. Une astuce qui apporte deux avantages en même temps : le «sheltered farming», et la production d'énergie propre et infiniment renouvelable, tout cela pour le coût d'un seul projet. Et bien sûr, avec moins de pollution et moins de devises étrangères dépensées dans l'importation de carburants.

Ce système deux-en-un, qui sera installé sur une superficie de 5 000 m2 à Gros-Cailloux, a été conçu par SUNfarming Africa, appartenant au SUNfarming Group d'Allemagne. Ce projet agri-solaire a reçu l'aval du National Scheme for Emerging/Innovative Renewable Energy Technologies (NSEIRET) de la Mauritius Renewable Energy Authority (MARENA). Il produira 200 kWp (NdlR, qui définit le rendement d'une station photovoltaïque) d'électricité. Ce projet écologique est soutenu par le ministère allemand de l'Économie et du climat. Eh oui, le climat est un sujet tellement important pour les Allemands qu'ils l'ont intégré dans le ministère majeur qu'est celui de l'Économie. Cela, pour que ce pays pourtant fortement industrialisé prenne en compte le développement durable...

Cependant, le projet de Gros-Cailloux ne sera utilisé que comme base de recherche et de formation pour ceux qui veulent adopter ce système. Espérons qu'il inspirera des exploitants et surtout les autorités. L'inauguration a eu lieu samedi par Peter Schrum, Chairman et fondateur du SUNfarming Group ; Tijana Roso, experte en énergie renouvelable à l'Agence allemande de l'énergie, et Chetan Jaukee, Project Manager de cette initiative locale. Étaient aussi présents, le consul honoraire d'Allemagne à Maurice Marius Schneider ; le Chief Executive Officer de la MARENA Danen Beemadoo ; le ministre de l'Énergie Joe Lesjongard, et celui de l'Environnement Kavy Ramano. Était absent, le ministre de l'Agro-industrie Maneesh Gobin. C'est le ministre Lesjongard qui a parlé de l'importance de la sécurité alimentaire pour le pays, ainsi que celle de l'énergie propre et renouvelable.

City Power contre SUNfarming

Après l'inauguration du projet, samedi, et le discours de Joe Lesjongard, les journalistes ont voulu avoir les commentaires de ce dernier sur les accusations faites par Patrick Assirvaden le 23 août, notamment sur la mauvaise gestion du Central Electricity Board (CEB). Le ministre de l'Énergie les a habilement éludés, accusant à son tour le député et le Parti travailliste de ne pas être en mesure de comprendre le sujet de l'énergie renouvelable, tout en comparant fièrement le projet SUNfarming à celui mort-né des travaillistes avec City Power. Pour rappel, Assirvaden avait aussi dénoncé les déficits de Rs 5 milliards du CEB et de Rs 4 milliards du plan de pension du même CEB.

Il avait également accusé Lesjongard de défaire tout ce qu'Ivan Collendavelloo avait entrepris, comme le projet de refroidir les immeubles de Port-Louis avec l'eau de mer. Et de s'embarquer maintenant dans un projet de brûler les «fataks» et des copeaux de bois pour fabriquer de l'énergie. En fait, le projet biomasse a été préparé par Maneesh Gobin. D'autre part, concernant le «fatak», le collègue d'Assirvaden, Fabrice David, l'avait beaucoup défendu. Heureusement que ce dernier n'était pas invité à cette inauguration qui a eu lieu dans sa circonscription...

«Je ne parle pas à ce titre de presse»

Le 7 février 2019, l'ex-ministre de l'Énergie, Ivan Collendavelloo, inaugurait une ferme photovoltaïque pouvant produire 16,34 MW sur 20 hectares (l'équivalent de 28 terrains de foot, soulignait-on) à Solitude. Contrairement au projet SUNfarming, les panneaux solaires ont été installés presque au sol, à environ 1 mètre, rendant le terrain jadis couvert de canne à sucre inutilisable pour l'agriculture. Ou même pour y construire des terrains de foot... Lorsque Collendavelloo avait déclaré que ces panneaux pourraient être surélevés plus tard pour permettre la culture sous serre en dessous, un journaliste lui avait demandé pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début au lieu d'encourir d'autres coûts à l'avenir et de laisser pour le moment ces terres - denrées rares dans notre petit pays surpeuplé - inexploitables.

En réponse, l'ex-ministre s'était enquis du titre de presse pour lequel travaillait le journaliste et, lui tournant le dos, avait demandé à la cantonade : «Je ne parle pas à ce titre de presse. Y a-t-il un autre média un peu plus sérieux à qui je peux parler ?» Quatre ans plus tard, le successeur du ministre de même que celui de l'Environnement ont finalement pensé plus grand en faisant installer des panneaux surélevés qui permettent de produire de l'électricité et de faire la culture sous serre. Rappelons que le scandale St-Louis, qui a emporté Collendavelloo «dans le champ de canne», concernait justement la production d'énergie.