Congo-Kinshasa: Bukavu - Primeira Gold DRC S.A a exporté 3 tonnes d'or en 7 mois

L'entreprise Primeira Gold DRC S.A a affirmé, samedi 26 aout, avoir exporté plus de 3 tonnes d'or entre janvier et juillet derniers.

Le Directeur général de cette entreprise, Joseph Kazibaziba l'a dit lors d'un point de presse, tenu à Bukavu (Sud-Kivu).

Il a souligné que Primerira Gold DRC est progressivement passée de 29 Kg d'or exportés en janvier à 150kg au mois de mai, puis 550 kg d'or au mois de juin, avant d'atteindre, notamment pour le seuil de 650 kg d'exportation mensuelle, en juillet dernier.

« D'où la satisfaction exprimée pour les réalisations de l'ordre de plus de 3 000 Kgs, soit 3 tonnes, après sept mois d'activités, représentant plus de 120 ans d'exportations, comparativement à une moyenne annuelle de 25Kg qui étaient exportés durant les années passées, sachant que 23Kg d'or étaient exportés durant toute l'année 2021 et 34 Kg seulement en 2022 », a précisé Joseph Kazibaziba.

Après avoir présenté ces résultats du premier semestre de l'année en cours, il s'est également félicité de la stabilité des flux de la trésorerie (cashflow) de l'entreprise qui permet de capter toute la production et de payer en temps réels ses fournisseurs.

« S'agissant de la bancarisation des opérations de paie, conformément à la législation en vigueur sur le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et à sa politique anti-corruption, il a précisé que, parmi les 200 négociants, 18 coopératives minières et 9 acheteurs agréés avec lesquels Primera Gold DRC SA a travaillé durant les 6 derniers mois, 95% d'entre eux ont ouvert des comptes bancaires à la Raw Bank et à EQUITY BDCDC via lesquels ils reçoivent à temps leurs paiements, dans l'intérêt de la traçabilité des flux financiers », a poursuivi le DG de Primeira Gold DRC SA.

Pour la matérialisation du Programme d'assurance tant attendu par les exploitants miniers artisanaux, Joseph Kazibaziba a assuré avoir identifié 5 000 bénéficiaires avec le concours du SAEMAPE sur l'objectif d'en identifier 26 500 à 30 000.

Ila en outre fait savoir qu'en attendant que la liste complète soit disponible, Primera Gold DRC SA s'est engagée à activer ce programme ambitieux et démarrer ainsi avec les 5000, en plus de leurs conjoints et dépendants, avant d'atteindre progressivement les autres.

Cette entreprise aurifère demeure par ailleurs dans ses missions d'appuyer les efforts visant à lutter contre la fraude et la contrebande dans les chaînes de possession et d'approvisionnement de l'or issu de l'exploitation artisanale et d'en ramener la production dans le circuit officiel, dans le respect des normes de transparence, de traçabilité et de diligence.

En début juillet dernier, des membres du Conseil d'administration de Primeira Gold DRC S.A avait remis des produits alimentaires et non alimentaires aux victimes de la catastrophe naturelle survenue à Bushushu et Nyamukubi, territoire de Kalehe (Sud-Kivu).

Cette assistance, constituée de 25 tonnes de haricots, 30 autres de riz, 2 000 bidons d'huile de palme raffinée, 10 ballons d'habits neufs, 2 500 tôles métalliques ondulées de construction et 100 packs de clous de tôle de 25kg chacun.

Elle avait été remise aux bénéficiaires par le truchement du gouverneur du Sud-Kivu.