Cameroun: Mystérieuse mort du magistrat Dagobert Bisseck - Eléments du bulletin de renseignements révélés

Un bulletin de renseignements en date du 26 août 2023, émanant de la brigade Nkolbisson, apporte des éclaircissements sur les circonstances entourant la mort du magistrat à la retraite Dagobert Bisseck. Les détails contenus dans ce document lèvent partiellement le voile sur cette mort suspecte survenue au Simson Hotel.

L'objet du bulletin mentionne une "Mort suspecte" et précise que le corps sans vie de Monsieur Bisseck Dagobert, né le 12 janvier 1949 à Lindoï, magistrat à la retraite et dernier poste occupé en tant que président de la Chambre Judiciaire à la Cour Suprême, a été découvert le jour en question aux environs de 19 heures. L'endroit de la découverte du corps est identifié comme étant l'Hôtel Simson, situé à Nouvelle Route Nkolbisson.

Le document expose le déroulement des événements : Monsieur Bisseck est arrivé à l'hôtel vers 14 heures et a rejoint la chambre 03. Peu après, il a été rejoint par une compagne non enregistrée, dont l'identité a été fournie aux réceptionnistes de l'hôtel. Vers 16 heures, la compagne est sortie de la chambre de manière précipitée, se dirigeant vers une direction inconnue selon les dires d'une réceptionniste stagiaire.

La brigade Nkolbisson s'est rendue sur les lieux aux environs de 21 heures sans préavis. En outre, la fille du défunt, nommée Bisseck et épouse Eyouck Mireille, une journaliste à la CRTV, a confirmé les antécédents médicaux de son père. Elle a évoqué des pathologies chroniques, dont l'hypertension et des problèmes cardiaques, qu'il traînait depuis plus de 10 ans.

Le rapport actuel indique que l'attente du médecin légiste, requis par la brigade Nkolbisson et le Tribunal de Grande Instance de Mfoundi, est toujours en cours. Ce premier point de situation évoque la situation suivie et promet des mises à jour ultérieures.

L'énigmatique décès du magistrat Dagobert Bisseck continue d'intriguer, et la révélation de ces détails partiels soulève de nouvelles questions sur les circonstances entourant sa mort. La présence d'une compagne non enregistrée et les antécédents médicaux du défunt apportent des éléments supplémentaires à l'enquête en cours. Les autorités judiciaires devront travailler de concert avec les experts médicaux pour éclaircir les zones d'ombre entourant ce décès mystérieux.