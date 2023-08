Madagascar: Volet Jeunesse - Comoriens et Maldiviens se dévoilent

Le volet Jeunesse offre une opportunité aux jeunes représentants des sept îles participantes de partager leurs cultures à travers les arts. Hier, ce sont les jeunes des Comores et des Maldives qui ont ouvert la scène à l'Arena Ivandry.

Hier à partir de 16 heures, l'Arena Ivandry a été le théâtre d'une explosion de créativité et de traditions, alors que les catégories de danse, chant et théâtre du volet Jeunesse des XIes Jeux des Îles ont pris vie sous les projecteurs. L'événement a débuté avec une fascinante démonstration culturelle des Comores et des Maldives, qui ont ouvert la voie avec des performances saisissantes. Les Comores ont pris d'assaut la scène en débutant avec une présentation de danse, où six jeunes artistes ont captivé le public avec leurs mouvements élégants.

Incarnant l'esprit et la richesse de leur culture, ils ont transporté les spectateurs à travers une danse traditionnelle appelée « Sambé », une pratique ancrée dans les mariages et les événements importants de la communauté. Les jeunes danseurs, vêtus de costumes locaux éblouissants, ont fait honneur à cette danse emblématique, montrant ainsi leur maîtrise de l'art chorégraphique comorien. L'art du théâtre n'a pas été en reste, avec une représentation envoûtante intitulée « Comores comme or », retraçant l'histoire des Comores jusqu'à leur indépendance en 1975.

L'émotion et l'engagement des jeunes acteurs ont résonné dans toute l'arène, alors qu'ils ont dépeint les moments clés de l'histoire de leur nation. La scène s'est transformée en une fenêtre ouverte sur le passé, capturant l'essence même de la culture comorienne. Les Maldives ont ensuite pris le relais, propageant l'énergie et la vitalité de leur patrimoine à travers une danse traditionnelle.

Culture maldivienne

Cette danse, transmise de génération en génération, a été exécutée avec une passion et une précision palpables, reflétant la fierté de la jeunesse maldivienne pour son héritage. Vêtus de costumes traditionnels aux couleurs de leur drapeau, les douze jeunes interprètes ont transmis un message d'unité et de solidarité. Le théâtre maldivien a également fait vibrer le public, en mettant en lumière les paysages des îles, les activités locales et la vie quotidienne des habitants.

À travers leur performance captivante, les jeunes acteurs ont éveillé la curiosité et l'admiration pour la richesse culturelle des Maldives, chantant l'hymne national de Maldives pour terminer la journée. « Les jeunes artistes des différentes îles partagent leurs cultures avec un enthousiasme contagieux. L'ambiance chaleureuse à l'Arena Ivandry est le reflet de notre engagement collectif à célébrer la diversité qui nous enrichit », a souligné un représentant du comité d'organisation du volet Jeunesse.

L'après-midi artistique s'est terminé en annonçant les performances attendues de l'île Maurice et de Mayotte pour la journée suivante, promettant ainsi un voyage fascinant à travers leurs cultures respectives. Dans cette célébration de la diversité, la XIe édition des Jeux des îles continuent de montrer comment l'art transcende les frontières et unit les peuples insulaires.

Hier matin, une occasion unique s'est présentée pour les cent quatre-vingt-dix-huit jeunes participants du volet Jeunesse des Jeux des îles de Madagascar, alors qu'ils ont eu l'honneur de visiter la mairie d'Antananarivo. Accompagnés par les employés municipaux, les jeunes ont eu l'opportunité de plonger dans les richesses culturelles et historiques de la ville. La journée a débuté par un accueil chaleureux de la part du maire Naina Andriatsitohaina, qui a exprimé sa joie d'accueillir les jeunes des îles participantes.

« Visiter les sites historiques de Madagascar fait partie intégrante du programme pour ces jeunes. Après la mairie, la journée a été prévue pour inclure la visite du palais d'État d'Iavoloha et du Rova de Madagascar, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle de se connecter avec le patrimoine culturel et historique du pays », confirme Henintsoa, responsable de communication de la Commune Urbaine d'Antananarivo.