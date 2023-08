Madagascar: Rallye / Clio Trophy Terre - Mika Rasoamaromaka vainqueur et leader junior

Le pilote malgache, Mika Rasoamaromaka est sacré champion chez les juniors au Clio trophy, comptant pour le championnat de France Rallye terre.

L'équipage Mika Rasoa-maromaka- Pouget Bastien sur Renault Clio Rally5 termine troisième au classement général du 12e Rallye terre de Lozère ce week-end. Mika est sacré champion chez les juniors. Il complète le podium du classement général avec 39 secondes derrière l'équipage vainqueur Vigion-Borderie qui a bouclé les dix épreuves spéciales en 1:43:07.8. Le duo Boulenc-Barozzi-Gauze occupe la seconde place avec +30:4 de retard. Mika se hisse provisoirement en tête du classement du championnat de France juniors des rallyes terre Clio Trophy.

«Je suis content du résultat. Il y avait eu depuis le début des hauts et des bas. Nous étions troisièmes et nous avons eu un problème de crevaison dès la première journée. Nous avons perdu une minute», relate Mika Rasoamaromaka. «Nous avons même descendu à la septième place en début de la deuxième journée. Puis nous avons décidé d'attaquer et avons atteint la troisième place et premier junior», poursuit-il. Mika aurait pu finir en tête du classement général s'il n'y avait pas eu de crevaison lors de la première journée, car les deux voitures devant lui l'ont devancé seulement de 30 secondes pour le vainqueur et 8 secondes pour le dauphin.

À un pas du titre

«Nous sommes en bonne position pour remporter le titre des juniors. Notre objectif est de remporter le prochain rallye qui sera la dernière manche du championnat», confie Mika. Le champion de la saison deviendra le pilote officiel de Renault au prochain championnat de France. Mika a déjà terminé troisième au classement général et premier des juniors au 23e Rallye Castine terre d'Occitanie au début mai à Bretenoux, avant de finir cinquième au général et troisième chez les juniors au Rallye Terre d'Aléria en Haute Corse. Son jumeau, Faniry Rasoamaromaka se trouve quant à lui à la cinquième place du classement général (+1 :14 :4) au Rallye de Lozère. Faniry a déjà enregistré deux abandons lors des précédentes manches. Le prochain rendez-vous, le Rallye terre des Cardabelles à Aveyron aura lieu les 6, 7 et 8 octobre.