Afrique Centrale: La RDC et le Burundi signent un accord de défense et de sécurité

Le Burundi et la RDC ont conclu, ce lundi 28 août au palais de la nation à Kinshasa, un protocole d'accord bilatérale en matière de défense et de sécurité. L'objectif affiché est de renforcer la sécurité dans les deux pays.

L'accord a été signé par Alain Tribert Mutabazi, ministre burundais de la Défense et celui de la RDC, Jean-Pierre Bemba.

La cérémonie s'est déroulée en présence des Présidents Evariste Ndayishimiye et Félix Tshisekedi.

Peu avant, les présidents burundais et son homologue congolais ont échangé sur des questions infrastructurelles, commerciales et autres. Ils ont ensuite tenus une conférence de presse commune.

L'accord militaire que le Burundi signe avec la RDC n'a aucunement l'intention d'interférer dans la mission que mène la Communauté des Etats de l'Afrique de l'est(EAC), a précisé Ndayishimiye.

Pour lui, « la RDC et le Burundi sont comme l'écorce et l'arbre et donc ils doivent préserver leurs intérêts de manière commune ».

Dans le domaine commercial, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu et Uvira, en RDC ainsi qu'à Bujumbura et Rumonge, au Burundi. Cela, en vue de faciliter les transactions entre leurs pays.

%

Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expériences et d'expertise entre les ministères sectoriels dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures et de l'industrie.

A propos de la guerre du M23

Lors de cette conférence de presse, les deux présidents ont aussi évoqué la question de la guerre menée par le M23 dans l'est de la RDC et la réponse de la sous-région notamment de l'EAC pour y mettre fin.

Pour Felix Tshisekedi, « l'exigence de la RDC reste la même, nous demandons que la force régionale soit plus active à l'image du contingent burundais parce qu'à certains endroits, il est observé un certain laxisme ».

Le président en exercice de l'EAC et chef de l'Etat Burundais, Evariste Ndayishimiye a, quant à lui, rappelé que « la Communauté des Etats de l'Afrique de l'est tient à sa mission de mettre fin à la présence des groupes armés locaux et de surcroît à amener les rebelles du M23 à se conformer aux prescrits du processus de Nairobi.

Dans le communiqué final sanctionnant la visite burundaise, Evariste Ndayishimiye et Felix Tshisekedi « ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans le centre de cantonnement ».

A cet effet, ajoute ce communiqué, « ils ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement ».

Le président Evariste achevé ainsi un séjour de 48 heures à Kinshasa.